Боец ММА победил безумным нокаутом в 1-м раунде, отправив соперника в реанимацию. Видео

Бразильский боец смешанных единоборств (ММА) Рафаэль Алвес (21-12) добыл эффектную победу над американцем Джеймсом Виком (13-6). Поединок на турнире Karate Combat 47 в Орландо (США) завершился в 1-м же раунде.

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Изначально Алвес был фаворитом противостояния и наглядно продемонстрировал, чем это заслужил.

В какой-то момент Алвесу удалась комбинация, ставшая для Вика фатальной. Бразилец в прыжке ударил одной ногой по ноге соперника и спустя мгновение второй ногой попал точно в челюсть оппонента.

Представитель США без сознания рухнул на настил, после чего ему понадобилась помощь врачей.

Президент Karate Combat Асим Заиди рассказал MMA Fighting о состоянии Вика: "Его нокаутировали. Какое-то время он лежал без сознания. Мы не показали это на видео, но у него был эпилептический приступ. Его забрали в карету скорой помощи. Поставили ему какие-то трубки, чтобы он дышал. Мне тяжело говорить обо всем этом".

По словам Заиди, сейчас с Виком все хорошо. Он уже полностью восстановился.

"Самое дикое во всем этом то, о чем он меня спросил, когда очнулся. Его первым вопросом было: "Как это произошло?" Оказалось, что он помнил все до момента пропущенного удара. Он не понял, откуда это прилетело. Я рассказал, и он такой: "Да, точно! Я опустил руки..." Я был в шоке, что он все помнит. Но это был хороший знак — то, что он настолько хорошо все понимает и соображает. Он уже выписался из госпиталя. Он уже дома", - цитирует Заиди vringe.com.

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