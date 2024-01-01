Блестящая реакция: футболист сборной Украины забил первый гол за английский клуб. Видео

Нападающий сборной Украины Назарий Русин отметился дебютным забитым мячом в составе английского "Сандерленда". Наш соотечественник открыл счет в матче 26-го тура второго по силе дивизиона первенства страны – Чемпионшипа.

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В первый день нового года "коты" принимали на своем поле "Престон" (2:0), с которым ведут борьбу за попадание в плей-офф, где будет разыграна путевка в Премьер-лигу. Команда Русина открыла счет уже на 10-й минуте, а перед самым перерывом украинец закрепил преимущество своей команды.

"Сандерленду" удалась красивая контратака, где отлично себя проявил полузащитник Джек Кларк. Он протянул мяч от центрального круга, уйдя от двоих соперников, после чего сделал прострел в направлении Русина. Сам украинец, находясь за спиной защитника соперников, блестяще среагировал на передачу партнера и, сыграв на опережение, поразив ворота "Престона".

Это первый гол экс-форварда киевского "Динамо" в английском Чемпионшипе. Он провел теперь уже 10 матчей за "котов", отметившись до этого лишь голевой передачей.

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