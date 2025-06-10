Благодаривший Россию футболист-чемпион отказался играть в московском 'Динамо' и покинул клуб

Капитан сборной Израиля по футболу Эли Даса покинул московское "Динамо", сообщает пресс-служба команды. Контракт с 32-летним защитником истек. 32-летний уроженец Нетании отказался заключать новый.

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Даса выступал за клуб из Москвы с 2022 года. Всего в составе команды он 78 матчей, забил один мяч и отдал 5 голевых передач.

8 июня Даса оказался в центре конфликта в Эстонии после того, как на пресс-конференции положительно высказался о России. Местная полиция попыталась допросить игрока, а на гостевом матче с эстонцами местные болельщики вывесили "кровавый" баннер против него.

Для справки: Эли Даса начал карьеру в академии тель-авивского "Маккаби", но первым профессиональным клубом для него стал "Бейтар" из Иерусалима. Там Даса дебютировал в 2010 году и провёл пять сезонов, сыграв более 100 матчей.

В 2015 году он вернулся в "Маккаби" Тель-Авив, уже в основную команду, и подписал контракт на четыре года. С этим клубом он стал чемпионом Израиля и дважды выигрывал Кубок Тото, а также участвовал в еврокубках — в Лиге Европы и Лиге чемпионов.

В 2019 году перешёл в голландский клуб "Витесс", где провёл три сезона. А в 2022 году стал игроком московского "Динамо", подписав контракт на два года с опцией продления.

На уровне сборных Даса сначала выступал за молодёжную команду Израиля, а в 2015 году дебютировал за национальную сборную. С тех пор регулярно вызываетcя в состав.

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