Капитан сборной Израиля по футболу рассказал в Эстонии, какая хорошая Россия, и поплатился

Защитник сборной Израиля Эли Даса, ранее выступавший за московское "Динамо", оказался в центре конфликта в Эстонии после того, как на пресс-конференции положительно высказался о России. Местная полиция попыталась допросить игрока, а матч с эстонцами прошёл под давлением как на поле, так и за его пределами.

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Накануне отборочной игры ЧМ-2026 в Таллине Даса ответил на вопрос о своем пребывании в России.

"Я считаю себя этичным человеком. Я действительно благодарен за годы, которые провёл в России как игрок. Там ко мне относились как к футболисту и как к хорошему человеку. Так что в итоге дело не в политике. Мне ведь тоже часто говорят: а как это – играть в Израиле? Так что, конечно, я из Израиля, я горжусь тем, что я израильтянин и что играю в России. Я благодарен своему клубу за то, что он относится ко мне как к отличному спортсмену. Всё, можем перейти к следующему вопросу.", — заявил 32-летний капитан сборной Израиля.

В ответ на эти слова эстонские фанаты встретили его враждебно — во время матча болельщики свистели при каждом его касании мяча и вывесили баннер с его фамилией, на котором буква "Д" была заменена логотипом "Динамо" с кровавыми потеками.

Сразу после игры в отель, где размещалась израильская команда, прибыли эстонские полицейские с намерением допросить Дасу по поводу его высказываний, пишет Delfi. Представители сборной Израиля не позволили игроку спуститься в вестибюль, а позже предотвратили и вторую попытку допроса. В ситуацию пришлось вмешаться главам футбольных ассоциаций обеих стран, а также делегату ФИФА.

Инцидент вызвал резонанс. Израильская федерация футбола выразила протест и потребовала от эстонской стороны осудить действия болельщиков. Баннер с намёком на "кровавое" прошлое игрока был снят по указанию представителей УЕФА уже в первом тайме. Сам поединок закончился со счетом 1:3 в пользу Израиля.

Эли Даса провёл за "Динамо" 78 матчей, забил один гол и отдал пять результативных передач. В конце мая клуб объявил, что контракт с ним не будет продлён.

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