БК 'Днепр' вышел в финал Суперлиги GGBET

Днепр выиграл второй матч серии 1/2 финала Суперлиги GGBET, одолев на выезде Ривне со счетом 83:67. Благодаря этой победе действующие обладатели трофея выиграли серию 2-0 и вышли в финал.

Днепр лидировал, начиная с середины первой четверти, хотя и игра долгое время оставалась близкой. Лишь в начале четвертой десятиминутки гостям удалось впервые в матче получить 10+ очков преимущества и в итоге довести матч до уверенной победы.

Днепр реализовал 41% трехочковых бросков, выиграл подборы, лучше двигал мяч и допустил меньшее количество потерь. Великолепную игру со скамейки запасных у чемпионов продемонстрировало трио Конев, Закурдаев, Загреба, которые на троих набрали 44 очка. Лучшим игроком матча стал Владимир Конев, который к 15 очкам добавлял 9 подборов, 5 передач, 3 перехвата и блок-шот (РЭ 28).

Лучшим скорером у победителей стал Станислав Тимофеенко, у которого 17 очков. У Ровно стоит отметить лидера команды Джейлена Дюпри, который собрал дабл-дабл — 21 очко + 12 подборов.

Ровно продолжит сезон в бронзовой серии, а Днепр снова сыграет в финале Суперлиги. В другом полуфинале между Харьковскими Соколами и Киев-Баскетом, напомним, счет равный — 1-1.

Суперлига GGBET. Плейофф, 1/2 финала. Второй матч

Ривне, ДЮСШ 4

Ривне — Днепр 67:83 (15:18, 18:22, 21:20, 13:23)

Ровно: Дюпри 21 + 12 подборов - 3 потери, Джейкобс 14 + 4 подбора, Шептицкий 4, Рябой 2 — старт, Поносов 11, Коровяков 5, Ковалевский 0, Оверчук 0, Кравченко 0, Михайлович 0

Днепр: Тимофеенко 17 + 6 подборов + 3 передачи, Колдомасов 10, Дубоненко 7, Сипало 2 + 9 подборов, Сорочан 0 — старт, Конев 15 + 9 подборов + 5 передач + 3 перехвата + 1 блок-шот, Закурдаев 15 + 6 подборов, Загреба 14 + 5 подборов, Бондарчук 3 + 5 подборов