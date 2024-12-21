БК 'Днепр' вышел на матч в специальных футболках в поддержку Усика и победил 'Киев-Баскет' в Суперлиге Favbet

В субботу, 21 декабря, в Днепре состоялся очередной матч регулярного сезона чемпионат а Украины по баскетболу. Лидер Суперлиги Favbet "Днепр" обыграл идущий вторым "Киев-Баскет" - 75:71.

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Днепряне поддержали украинского чемпиона мира по версиям WBC, WBO, WBA и IBO в сверхтяжелом весе Александра Усика (22-0, 14 КО). Клуб вышел на игру в футболках с надписью "Усик" и эмблемами "Днепра" и Ready to Fight.

Днепр подходил к матчу без поражений в сезоне, но киевляне в случае успеха могли сменить их во главе турнирной таблицы.

Игра полностью оправдала ожидания. В первой половине Киев-Баскет лучше действовал под корзиной соперника, но Днепр выручали дальние попадания. После перерыва команды начали больше ошибаться – оба наставника использовали ограниченную ротацию, но гости играли еще и без Павла Буренко – что сказалось на результативности, но за счет желания характера игра оставалась равной.

За матч лидер менялся 12 раз, ни одна из команд не выигрывала больше 8 очков, а равный счет держался почти до последнего. Через 36 секунд после двух точных штрафных Егора Сушкина счет стал 70:70 и команд фактически было время провести по атаке. Днепр использовал свою возможность лучше – Владимир Конев попал дальний, в ответ Тимофеенко сфолил на Сушкине, который реализовал первый штрафной, но после промаха дальше партнеры не сумели выиграть подбор. Точку в матче поставил Конев двумя точными штрафными – 75:71.

У Днепра лучшим стал Сергей Загреба, который к 20 очкам добавил 9 подборов, Владимир Конев и Михаил Горобченко набрали по 14 очков. В Киев-Баскета Егор Сушкин записал в актив 19 очков, а Макс Сандул оформил дабл-дабл с 10 очками и 10 подборами.

Днепр остался непобедимым во главе турнирной таблицы, но Киев-Баскет без одного из своих лидеров на площадке соперника дал серьезное сражение и теперь с нетерпением ожидаем новых встреч команд в сезоне.

Суперлига. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр - Киев-Баскет 75:71 (22:24, 19:21, 11:9, 23:17)

Днепр: Дубоненко 3, Сипало 4+6 подборов, Тимофеенко 12+7 подборов, Конев 14+7 подборов, Горобченко 14+7 передач – старт; Загреба 20+9 подборов, Закурдаев 8+5 передач, Орешник 0

Киев-Баскет: Зайцев 4+5 передач, Когут 9+6 подборов, Клевзуник 14, Сандул 10+10 подборов, Сафонов 4+5 подборов + 6 передач – старт; Сушкин 19, Карпюк 11, Смитюх 0