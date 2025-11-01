БК 'Днепр' броском на последней секунде обыграл 'Киев-Баскет' в Суперлиге Favbet. Видео

Днепр одержал победу в центральном матче пятого тура регулярного чемпионата Украины по баскетболу в Суперлиге Favbet. На своей площадке действующий чемпион одолел Киев-Баскет — 70:69.

Видео дня

Противостояние получилось очень близким — с частой сменой лидера, а преимущество одной из команд ни разу не достигало более 9 очков. Киев-Баскету удалось получить лидерство в конце первой половины и с того момента команда Дмитрия Забирченко владела преимуществом большую часть игрового времени.

Но решали, кто в этом матче станет победителем соперники в напряженном клатче — в последние две минуты игры команды заходили при равном счете. Денис Клевзуник реализовал два штрафных за 62 секунды до конца матча, вернув двухочковое преимущество своей команде. Но последнее слово было за Днепром: Владимир Конев реализовал хладнокровный трехочковый за 0.7 секунды до конца игры, забив дальний бросок в изоляции через руку соперника. Киевляне попытались организовать спасительное владение после тайм-аута, но бросок Сушкина с сиреной был неточным.

Важным фактором в этой игре стала помощь игроков скамейки запасных: Днепр получил 36 очков от игроков, вышедших со скамейки (7 очков — у Киев-Баскета), в то время как киевляне сыграли более короткой ротацией.

У Днепра самым результативным стал капитан команды Станислав Тимофеенко, который набрал 19 очков, а главный герой игры Конев к 5 очкам добавил 7 передач и 7 подборов. У киевлян результативно сыграло трио стартеров: Михаил Бублик, который вернулся после травмы, набрал 23 очка, Егор Сушкин отметился 20 очками, а Денис Клевзуник записал в актив 15 баллов.

Днепр, который продлил свою победную серию на старте сезона до 8 матчей, закроет домашний тур в воскресенье матчем против Ровно, а Киев-Баскет в этот же день сыграет против Запорожья.

Суперлига Favbet. Регулярный чемпионат

Днепр, СК Шинник

Днепр — Киев-Баскет 70:69 (22:17, 17:22, 14:18, 17:14)

Днепр: Тимофеенко 19, Загреба 10 + 9 подборов - 4 потери, Конев 5 + 7 передач + 7 подборов, Закурдаев 0, Колдомасов 0 - 4 потери — старт, Дубоненко 14 + 3 передачи, Горобченко 7, Сорочан 7, Сипало 6, Бондарчук 2

Киев-Баскет: Бублик 23 + 5 подборов, Сушкин 20 + 6 передач, Клевзуник 15 + 8 подборов, Сандул 4 + 10 подборов + 5 передач, Смитюх 0 + 4 передачи — старт, Малич 5, Карпюк 2, Романица 0, Колаволе 0