Бил так, что ноги отмерзали, и учил Усика, как победить Фьюри: что надо знать о легендарном боксере, ушедшем из жизни

Смерть легенды бокса Джорджа Формана на 77-м году жизни потрясла фанатов по всему миру, ведь обладатель одного из сильнейших ударов не только своего дивизиона был неугомонным и трудно было представить, что что-то может остановить "Железного Джорджа". Три десятилетия назад в возрасте 45 лет он стал самым возрастным бойцом, завоевавшим титул чемпиона мира в супертяжелом весе, и едва не уложил значительно младшего Холифилда.

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OBOZ.UA вспомнил, каким был обладатель главных поясов WBC, WBA и IBF разных лет и почему его боялись даже самые титулованные соперники.

Джордж Форман пристрастился к боксу в школе для трудных подростков, затем решил стать проповедником, но все равно вернулся в большой спорт, чтобы доказать, что и в сорок с копейками уроженец Техаса способен дать немало уроков молодому поколению бойцов. На такое решилось бы не много боксеров, но Форман всегда любил удивлять публику.

В ком-то такой вид спорта как бокс пробуждает животные инстинкты, а из кого-то – делает человека. К примеру, тяжелого подростка Джорджа регулярные занятия в зале дисциплинировали, а в 1968 году привели к золотой олимпийской медали. Вскоре он поднялся на профессиональный ринг и за полгода одержал 13 побед!

Хорошие физические данные, прежде всего высокий рост и сильные руки, принесли Форманую репутацию жесткого и даже безжалостного боксера. И с большим нетерпением мир ждал встречи этого громили с другим жестоким бойцом Джо Фрезером, владевшим на тот момент титулом чемпиона мира. 22 января 1973 года эти ребята встретились, и спортивный мир в очередной раз поразился мощи "Большого Джорджа".

В Кингстоне на Ямайке Форман шесть раз в течение двух раундов сбивал с ног Фрезера и в конце концов любезно посоветовал ему: "Мне кажется, тебе лучше не вставать, Джо! Оставайся там!". Фрейзер не послушался, встал и был нокаутирован. Таким образом, спустя 4 минуты и 35 секунд после начала поединка мир узнал имя нового чемпиона.

"Он был просто силачом, опасным, свирепым. "Майком Тайсоном""в то время был Джо Фрейзер, и Джордж совершенно сокрушил его. Он просто получил результат. И именно поэтому он вошел в историю, когда вы говорите о нашем спорте", – считает бывший чемпион мира по Британии Джонни Нельсон.

Остановить эту 195-сантиметровую машину, сметавшую всех и всю на своем пути, смог лишь легендарный Мохаммед Али. Встреча двух монстров 1974 года в Заире прозвали "Грок в джунглях". Форман думал, что легко вложит соперника, но проиграл во втором раунде и впервые посмотрел на жизнь по-другому.

А еще один проигрыш через три года Джимми Янгу пробудил у Джорджа желание служить Христу. Боксер покинул спорт. Стал проповедником, построил в Хьюстоне церковь, принялся ездить по стране и собирать пожертвования. И так десять лет. Пока незадолго до сорокалетия, смущенно улыбаясь, не признался, что хочет снова примерить на себя чемпионский пояс.

Право выйти на ринг Форман отстаивал через суд. Год потренировавшись и изрядно сбросив вес, Джордж вернулся в профессиональный спорт, выиграв 24 поединка подряд, и все нокаутом.

Первым чемпионом, с которым судьба свела ветерана, стал Эвандер Холифилд. Равный бой длился все 12 раундов, решающее слово оставалось за судьями, и они предпочли "Реальный парень".

Однако Форман не собирался так быстро отказываться от мечты и вернул себе звание лучшего (по версии WBA), нокаутировав в 1994-м Майкла Мурера. Таким образом, в возрасте 45 лет он стал самым возрастным боксером, завоевавшим титул чемпиона мира в супертяжелом весе.

И только уступив в 1997 году молодому и голодному до побед Шеннону Бриггсу, "Железный Джордж", имевший послужной список из 81 боя, снова ушел.

Хотя в 2004-м у неугомонного гиганта появилась мысль устроить еще один камбэк. И цену за свой подвиг г-н Форман назначил высокую – 20 млн. долларов за бой. Но даже участие в организации поединка Дона Кинга ни к чему не привело.

Но Форман оставался в боксе как эксперт. Например, накануне первого объединительного боя в тяжелом весе между Александром Усиком и Тайсоном Фьюри, американец рассказал, как украинцу победить британца на примере своего поединка с Мохаммедом Али.

"Я очень хотел стать первым, кто сможет нокаутировать Али. И это была проблема. Не стоит пытаться нокаутировать того, кого никогда раньше не побеждали нокаутом. Считаю, что у Усика есть нужный темперамент, чтобы победить по очкам, чтобы победить в каждом раунде. ты можешь отказаться от 4-го, но потом вернись и выиграй еще один раунд", – советовал Джордж и словно в воду смотрел.

До сих пор Форман считается обладателем одного из сильнейших ударов в истории бокса.

"Джордж Форман бил сильнее Майка Тайсона, гораздо сильнее, но он также был гораздо больше. Однажды Форман ударил меня так сильно, что ноги отмерзли. Раньше меня так не били", – признался еще один крупный чемпион Эвандер Холифилд, встречавшийся в ринге с обеими неугомонными легендами.

Джордж ФОРМЕН

Родился 10 января 1949 г. в Маршале (США).

Рост: 195 см.

Вес: 113 кг.

Размах рук: 208.

Устойчивая: правша.

Первое сражение: 23 июня 1969 года.

Количество боев: 81.

Количество побед: 76.

Победа нокаутом: 68.

Поражение: 5.

Олимпийский чемпион 1968 года.

Чемпион мира по супертяжелой весовой категории: по версии WBC (1973–1974), по версии WBA (1973–1974 и 1994), по версии IBF (1994–1995).

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