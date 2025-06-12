Белью сказал, в каком раунде закончится бой Усик – Дюбуа 2 и что конкретно произойдет в реванше

Знаменитый супертяж Тони Белью считает, что Александр Усик (23-0, 14 КО) победит в реванше Даниеля Дюбуа (22-2, 21 КО). По мнению британского экс-чемпиона мира, повторный бой 19 июля завершится в районе своего экватора.

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Тони Белью считает, что у Даниэля Дюбуа есть шанс в этом опасном бою, но в итоге он, скорее всего, проиграет. По его мнению, Усик снова доведёт его до предела, где тот уже был близок к сдаче, и бой может закончиться именно так. Белью призывает смотреть на ситуацию трезво и без иллюзий.

"Я не называю Даниэля "сдающимся", но он это уже делал. Да, это случалось. От этого никуда не деться. Он сдался. А сделать это в первый раз – труднее всего. Потом уже легче. Сейчас он просто на волне. Победа над Джошуа взвинтила его уверенность до новых высот. Но чтобы выбить ее из Даниэля, Саше понадобится раундов пять-шесть. Думаю, именно так это и будет. Может быть, он попытается просто с самого начала снести Усика, пока тот не втянулся в бой. Он же знает про выносливость Усика и понимает, что будет, если бой затянется", – сказал Белью в эфире Youtube-канала Fightlens.

Белью не исключает, что это может быть планом Дюбуа на бой - добыть скоростную победу.

"Но не забывайте: он – гораздо младше Усика. Насколько я знаю, между ними разница лет десять. В теории, выносливость и усталость должны играть на руку Дюбуа. При такой разнице в возрасте он не должен уставать раньше Усика. Но, в конце концов, у него нет ни школы Усика, ни такой физической подготовки. У него нет такого мышления и менталитета. И всё это проявится в бою", – сказал Тони.

OBOZ.UA сообщал, что Александр Усик раскрыл, кто станет его последним соперником в профессиональной карьере. Также появилась информация о том, что ждёт украинца после повторного боя с Даниэлем Дюбуа. Сам британец при этом выделил одну характерную черту украинцев.

Ранее нейросеть предсказала, в каком именно раунде завершится реванш Усика и Дюбуа, и назвала самое уязвимое место украинского боксёра. Кроме того, букмекеры неожиданно пересмотрели свои коэффициенты на этот бой.

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