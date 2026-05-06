Беленюк сравнил легендарного украинского спортсмена с Россией и получил ответку в сети. Видео

Олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Жан Беленюк опубликовал видео схватки с участием украинского сумоиста Александра Вересюка, сопроводив его сравнением с Россией. В комментариях юзеры негативно восприняли это, завалив депутата критическими замечаниями.

В ролике 180-кг Вересюк противостоит сопернику весом 80 кг. На видео также размещена надпись: "Когда говорят "Россия больше - вам ее не победить"", а ниже указано: "Иногда размер не имеет значения".

Александр Вересюк является заслуженным мастером спорта Украины, выступает в тяжелой и абсолютной категориях сумо и имеет призовые места на международных турнирах. В его активе "бронза" Всемирных игр 2022 года, "серебро" и "бронза" чемпионата мира 2024 года.

Пользователи указали на некорректность сравнения, приведенного в видео.

"Александр Вересюк – легенда украинского сумо, он поднимал и будет поднимать флаг нашей страны на международной арене. И если он уступил в поединке сопернику, то некорректно его сравнивать с вонючей рашкой", – написал пользователь.

"Такое себе сравнение", – отметил другой комментатор.

"Саня хороший достойный спортсмен, бывает всякое, и при чем здесь размер, это спорт", – добавил еще один пользователь.

