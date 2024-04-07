'Барселона' хочет избавиться от Левандовского ради звездного футболиста сборной Украины

Каталонская "Барселона" является главным претендентом на украинского нападающего "Жироны" Артема Довбика, сообщает todofichajes.com. 26-летний футболист сборной Украины является одним из лидеров своей команды в этом сезоне и тем игроком, благодаря которому "Жирона" впервые в своей истории очень близка к выходу в Лигу чемпионов.

Это сделало бывшего футболиста "Днепра" объектом внимания нескольких крупных покупателей, причем основным претендентом в настоящее время является именно "Барселона". Источники, близкие к "сине-гранатовым", подтверждают, что они работают над тем, чтобы добиться ухода нападающего Роберта Левандовски, что сможет существенно разгрузить зарплатную ведомость.

Если руководству каталонцев удасться избавится от поляка, то идеальной кандидатурой на позицию центрфорварда будет Довбик, как тот, кто лучше всего адаптируется как в спортивном, так и в экономическом плане. Помимо знания конкуренции, у него смехотворно низкая сумма отступных (28 миллионов евро), которая позволит ему покинуть "Жирону" в одностороннем порядке.

В окружении игрока уже знают, каковы намерения "Барселоны", поэтому у украинца будет насыщенное лето", - утверждают испанские СМИ.

Как сообщал OBOZ.UА, нападающий сборной Украины Артем Довбик стал первым за последние 18 лет нашим соотечественников, которому удалось забить более 15 мячей в одном из пяти топовых чемпионатах (Англия, Германия, Италия, Испания, Франция). Это произошло благодаря дублю футболиста в ворота "Бетиса".

21 января Артем устроил настоящую голевую феерию в 21-м туре чемпионата Испании в Ла Лиге. Наш соотечественник оформил скоростной хет-трик в игре против "Севильи".

Это позволило форварду "Жироны" побить рекорд легендарного Андрея Шевченко, который дважды в итальянском первенстве отличался три раза в одном матче.

Как сообщал OBOZ.UA, Довбик перешел в "Жирону" в августе прошлого года, подписав 5-летний контракт. По неофициальной информации, "Жирона" заплатила за Артема 6 миллионов евро, из которых 450 тыс. получит датский "Мидтьюлланн", владеющий частью прав на футболиста.

С того момента принял участие в 31 поединке во всех турнирах, забив 16 голов и сделав 7 результативных передач.

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