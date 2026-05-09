'Аякс' выгоняет Зинченко

Амстердамский "Аякс" решил не продлевать контракт с украинским защитником Александром Зинченко после окончания сезона. 29-летним футболист сборной Украины провел за столичный клуб лишь 20 официальных минут, после чего получил тяжелую травму колена.

По информации Algemeen Dagblad, руководство нидерландского гранда окончательно отказалось от идеи дальнейшего сотрудничества с украинцем. Зинченко присоединился к "Аяксу" зимой, подписав соглашение до конца сезона.

Дебют украинца оказался коротким. В феврале в домашнем матче против "Фортуны Ситтард" защитник травмировал колено, из-за чего выбыл на длительный срок. Для амстердамцев это стало не только спортивной проблемой, но и финансовой потерей, поскольку клуб выплатил лондонскому "Арсеналу" 1,5 миллиона евро за аренду игрока.

Медиа отмечают, что вариант с продлением контракта изначально считался маловероятным. Причиной стала высокая зарплата украинца, которая значительно превышала новый потолок окладов в клубе.

Технический директор "Аякса" Жорди Кройф также начал масштабную перестройку состава. По данным AD, летом клуб могут покинуть от 15 до 17 футболистов.

Среди игроков, которых "Аякс" готов продать, называются Йосип Шутало, Антон Гааей, Оскар Глух и Каспер Дольберг. При этом молодых лидеров Мику Годтса и Юри Бааса клуб готов отпустить только за крупные суммы.

Кроме Зинченко, команду уже покинул вратарь Витезслав Ярош, арендованный у "Ливерпуля". Чех также получил серьезную травму колена и вернется в английский клуб после завершения аренды.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко, комментируя тяжелую травму Александра Зинченко, заявил, что это стало серьезным ударом не только для амстердамского клуба, но и для национальной команды.

