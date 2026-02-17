Левченко про произошедшее с Зинченко: Это большая потеря для всего украинского футбола

Бывший полузащитник сборной Украины Евгений Левченко прокомментировал тяжелую травму Александра Зинченко, из-за которой защитник "Аякса" выбыл до конца сезона. По его словам, потеря 29-летнего футболиста станет серьезным ударом не только для амстердамского клуба, но и для национальной команды.

Левченко, который сейчас возглавляет профсоюз футболистов в Нидерландах, рассказал VoetbalPrimeur, что должен был присутствовать на игре по приглашению Зинченко, однако не смог прийти и наблюдал эпизод со стороны.

Он признался, что сначала ситуация показалась ему безобидной, но по тому, как Александр упал и закричал, сразу стало ясно: "это серьезная проблема". Бывший хавбек подчеркнул, что знает Зинченко как бойца и не сомневался, что симуляции не было.

По словам Левченко, такую травму не пожелаешь никому, поскольку игрок был крайне мотивирован перейти в "Аякс" и приложил максимум усилий для трансфера. Он отметил, что разочарование сейчас испытывают сам футболист, его окружение и болельщики клуба, добавив, что был шокирован произошедшим и сопереживает соотечественнику.

Также функционер сообщил, что направил Зинченко слова поддержки.

"Алекс является очень важным игроком для Украины. Прежде всего благодаря своим организаторским качествам и опыту. Очень многие футболисты ценят его. Это действительно большая потеря для всего украинского футбола", – сказал Евгений.

Как сообщал OBOZ.UA, Зинченко получил тяжелую травму в матче 23-го тура Эредивизии против "Фортуны", который завершился победой "Аякса" со счетом 4:1. 16 февраля амстердамский клуб сообщил, что у футболиста диагностирована травма колена, он пропустит остаток сезона 2025/26 и в ближайшее время перенесет операцию.

Позже инсайдер Фабрицио Романо уточнил, что восстановление займет 6-7 месяцев, что ставит под сомнение участие игрока в ЧМ-2026 в случае выхода сборной Украины в финальную часть турнира.

