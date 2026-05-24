Аргентинский футболист вдребезги разбил Кубок России во время празднования. Видео

Полузащитник московского "Спартака" Пабло Солари стал главным антигероем празднования успеха в Кубке России. Экс-футболист молодежной сборной Аргентины во время позирования перед журналистам разбил хрустальный трофей прямо на поле "Лужников".

Видео дня

Инцидент произошел после победы "Спартака" над "Краснодаром" в Суперфинале турнира. Солари, который забил единственный мяч своей команды в основное время, поднял трофей над головой слишком резким движением.

В результате у Кубка отвалилась нижняя часть, а стеклянная крышка упала на газон и разлетелась на осколки.

Видео с эпизодом быстро завирусилось в соцсетях. Болельщики обратили внимание, что футболист не удержал тяжелую конструкцию и фактически уничтожил трофей менее чем через час после завоевания титула.

Позже пресс-служба "красно-белых" показала фото трофея, от которого остался только каркас и груда осколков.

Основное время встречи завершилось со счетом 1:1. За "Спартак" на 37-й минуте отличился Солари, а у "Краснодара" мяч забил Дуглас Аугусто. В серии пенальти московский клуб оказался точнее: 4:3.

"Спартак" выиграл Кубок России в пятый раз. Предыдущий трофей команда завоевала в 2022 году после победы над московским "Динамо" в серии пенальти.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!