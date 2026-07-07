Аргентина – Египет: искусственный интеллект назвал точный счет матч 1/8 финала ЧМ-2026

Действующие чемпионы мира по футболу аргентинцы во вторник, 7 июля, проведут матч 1/8 финала первенства планеты, который в эти дни проходит в США, Мексике и Канаде. Соперниками подопечных тренер Лионеля Скалони станут самые титулованные представители Африки египтяне.

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Игра состоится на стадионе в Атланте. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Аргентина – Египет. Время начала – 19:00 по Киеву.

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Аргентина – Египет так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 1,36, на победу египтян – 11,46. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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Искусственный интеллект Gemini корпорации Google полностью согласен с аналитиками. Нейросеть предполагает, что аргентинцы учтут опыт своей неудачной игры с Кабо-Верде в 1/16 финала и выиграют без особых проблем.

"Разница в общем уровне игроков и глубине скамейки запасных должна сыграть решающую роль. Аргентина учтет тяжелый опыт предыдущего матча против Кабо-Верде и будет действовать более дисциплинированно. Ожидается, что "альбиселесте" завладеют территориальным преимуществом с первых минут и смогут забить относительно быстрый гол, что заставит Египет раскрыться, а в конце встречи контратака аргентинцев закрепит окончательный результат. Прогноз на точный счет: 2-0 в пользу Аргентины", – резюмировал ИИ.

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