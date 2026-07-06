Аргентина – Египет: все подробности матча 1/8 финала ЧМ-2026 по футболу

Сборная Аргентины по футболу, которая отстаивает титул действующего чемпиона мира, сыграет с командой Египта в 1/8 финала первенства планеты-2026. Противостояние представителей Южной Америки и Африки состоится уже во вторник, 7 июля.

Видео дня

Игру принимает стадион в американской Атланте. OBOZ.UA проведет онлайн-трансляцию матча Аргентина – Египет. Время начала – 19:00 по Киеву.

ПРОГНОЗ НА АРГЕНТИНА – ЕГИПЕТ

Эксперты GGBET оценивают шансы команд в матче Аргентина – Египет так: коэффициент на победу номинальных хозяев – 1,37, на победу египтян – 10,11. Кто будет сильнее – выбирай свой вариант на ggbet.ua. Все будет GG!

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ГДЕ СМОТРЕТЬ АРГЕНТИНА – ЕГИПЕТ

Украинские поклонники самой популярной в мире игры увидят прямой эфир из США благодаря видеосервису MEGOGO. Трансляция, которую по традиции будет сопровождать аналитическая студия с участием экспертов и журналистов, пройдет на канале "Megogo Футбол Первый".

СУДЬИ НА АРГЕНТИНА – ЕГИПЕТ

Обслуживать встречу доверили бригаде арбитров, которую возглавляет Франсуа Летексье из Франции. Помогать ему будут лайнсмены Сириль Мунье и Мехди Рахмуни. Роль четвертого рефери исполнит норвежец Эспен Эскос.

ОРИЕНТИРОВОЧНЫЕ СОСТАВЫ

Аргентина: Мартинес – Молина, Ромеро, Лисандро Мартинес, Тальяфико – Де Пауль, Мак Аллистер, Фернандес, Альмада – Месси, Лаутаро Мартинес.

Египет: Шобейр – Хани, Рабья, Ибрахим, Трезеге – Атея, Лашин – Ашур, Салах, Зико – Мармуш.

ИСТОРИЯ ВСТРЕЧ

Команды дважды встречались друг с другом – на Олимпиаде-1928 и в товарищеском матче в 2008-м. Оба раза всухую выиграли аргентинцы.

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