Апсет года! Непобедимый боксер сенсационно проиграл тяжелым нокаутом в чемпионском бою. Видео

Британец Стид Вудолл (19-2-1, 12 КО) сотворил грандиозную сенсацию на ринге Bolton Whites Hotel, в Болтоне, Англия, побив ранее непобедимого Лерроуна Ричардса (18-1, 4 КО) и завоевав вакантный пояс WBO Inter-Continental в суперсреднем весе. Со-главное событие боксерского шоу завершилось досрочно.

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Изначально бой складывался для Ричардса неплохо, но к середине 10-раундового боя он заметно подсел физически.

Развязка наступила в 6-й трехминуте. Вудоллу удался точный контрхук. Ричард оказался потрясен и в этот момент Стиду удалось провести еще одну мощную плюху.

Фаворит поднялся на ноги, но сделать без шатаний несколько шагов не смог. Рефери сразу же остановил встречу, присудив победу техническим нокаутом.

В сети это событие назвали апсетом года с учетом того, что до битвы на победу Вудола принимались ставки с коэффициентом 13, а успех Ричардса оценивался показателем 1,05.

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