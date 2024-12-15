Апсет года! Непобедимый боксер поднялся с нокдауна и выиграл бой сенсационным нокаутом. Видео

Французский боксер второго среднего веса Бруно Сурасу (26-0-2, 5 КО) стал автором грандиозной сенсации на шоу в мексиканской Тихуане. 26-летний уроженец Марселя нокаутировал местного экс-чемпиона мира Хайме Мунгиа (44-2, 35 КО).

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Перед поединком все букмекеры были абсолютно уверены в победе фаворита. На успех Мунгиа принимались ставки с коэффициентом 1.18, в то время, как досрочный успех француза оценивался показателем 23.0.

Первый раунд прошел в спокойной разведке, без активных действий. В конце трехминутки соперники завелись из-за спора о возможном ударе по затылку, но бой остался под контролем рефери.

Во втором отрезке Мунгия стал действовать активнее, начал давить на оппонента и отправил его в нокдаун левым хуком. Несмотря на потрясение, Сурас поднялся и продержался до конца раунда.

Боец из Франции большую часть третьего раунда защищался у канатов, но в конце смог ответить неплохой комбинацией ударов. В четвертом раунде Сурас неожиданно перехватил инициативу, сумел провести несколько точных ударов и показал отличную работу в защите, чем удивил фаворита и зрителей.

Мунгия, похоже, недооценил силу противника и поплатился за это в шестом раунде. После мощного правого хука он оказался в тяжелом нокдауне. Попытки подняться не спасли ситуацию – он выглядел потрясенным, и рефери остановил бой.

Победа Сураса нокаутом в шестом раунде стала одной из самых больших сенсаций года, и теперь француз заслуженно оказался в центре внимания боксерского мира. Промоутерская компания Top Rank назвала результат боя апсетом года.

Для справки: Апсет (от англ. upset) — это неожиданное событие или исход, который идет вразрез с прогнозами и ожиданиями, особенно в спортивных соревнованиях.

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