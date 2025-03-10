2 апреля пройдут матчи 1/4 финала розыгрыша Кубка Украины. В них встречаются "Александрия" – "Шахтер", "Рух" – "Динамо", "Верес" – "Полесье", "Буковина" (Черновцы) – "Виктория" (Сумы). Полуфиналы запланированы на 23 апреля. Обладатель Кубка определится 14 мая в Житомире. Среди претендентов на почетный трофей осталось два его обладателя – "Шахтер", 14 раз владевший Кубком, и "Динамо" (13 трофеев).

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Легионеры чемпионата Украины

В конце мая завершится 34-й чемпионат Украины. Среди разных статистических данных узнаем, а сколько легионеров в нем выступало. В первой части чемпионата сезона-2024/2025, а она завершилась в конце декабря, среди 405 игроков было 90 легионеров. Во второй части их прибавилось. Чемпионат Украины, как и чемпионаты других стран, без иностранных игроков не обходится. В разные годы у нас их было разное количество. В первом чемпионате Украины, 1992 года в 12 клубах их было 25. В сезоне-2002/2003 - уже 117, в сезоне 2012/2013 – 181. А затем количество легионеров в клубах Премьер-лиги начало заметно уменьшаться.

Тренеры-четвертьфиналисты

Среди 18 тренеров, возглавлявших в разные годы национальную сборную, наибольших успехов добились двое. В 2006 году Олег Блохин на чемпионате мира, который проходил в Германии, вывел нашу сборную в четвертьфинал. На финальных турнирах чемпионатов Европы наивысшее достижение нашей сборной – выход в четвертьфинал Евро-2020. Главную команду страны возглавлял тогда Андрей Шевченко. У этих тренеров много общего: заслуженные мастера спорта, великолепные нападающие, обладатели "Золотого мяча", кумиры болельщиков. Сейчас сборную Украины возглавляет еще один известный динамовец, заслуженный мастер спорта, партнер Андрея Шевченко по знаменитой команде "Динамо" конца 1990-х Сергей Ребров. Пожелаем и ему успехов.

Четвертый чемпионат нашей сборной

Молодежные сборные 16-ти стран с 11 по 28 июня выступят в финальном турнире чемпионата Европы-2025, который пройдет в Словакии. Среди его участников - команды Словакии, Испании, Италии, Румынии, Чехии, Англии, Германии, Словении, Португалии, Франции, Польши, Грузии, Финляндии, Нидерландов, Дании и Украины. Команды разбиты на 4 группы, две лучшие из каждой выходят в четвертьфинал. Затем матчи полуфинальной стадии. Победитель определится 28 июня в Братиславе. В своей группе подопечные испанского тренера Унаи Мельгосы первый матч проведут 12 июня с командой Дании в Пряшеве. Вторая игра состоится 15 июня со сборной Финляндии в Кошице. Третья - 18 июня с ровесниками из Нидерландов вновь в Пряшеве.

Это четвертое Евро для нашей "молодежки". На предыдущем в Грузии и Румынии наша сборная, которую возглавлял Руслан Ротань, вышла в полуфинал, завоевав право выступить в финальном турнире Олимпиады-2024 во Франции.

10 первых номеров рейтинга ФИФА

Футбольный сезон для национальных сборных только стартовал, и вряд ли в рейтинге ФИФА произошли изменения. Вот как выглядела десятка лучших сборных на финише 2024 года:

Аргентина, 2. Франция, 3. Испания, 4. Англия, 5. Бразилия, 6. Португалия, 7. Нидерланды, 8. Бельгия, 9. Италия, 10. Германия. Сборная Украины в этом рейтинге занимает 25-е место. Хочется надеяться - пока…

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Keep smile – невыдуманные истории из нашей жизни.

Чудо на балконе. В Тбилиси с балкона жилого дома сняли "Жигули". Машина хранилась там 27 лет. Хозяин приобрел ее в 1991 году. Сначала свой ВАЗ-2106 он ставил во дворе, но в первый же день украли колеса. Тогда он, наняв кран, припарковал его на балконе третьего этаже своей хрущевки. Машина прославилась на весь мир! Репортажи о таком "чуде" снимали каналы BBC, CNN, Euronews и другие.

Монетки на счастье. Суеверный 28-летний китаец путешествовал с женой и годовалым ребенком в Куньмин, провинция Юньнань, и бросил в двигатель самолета горсть монеток, дабы обеспечить безопасный полет. Из-за этой "гарантии" двигатель при запуске начал чихать, авиакомпании пришлось отменить рейс. Его поступок лишил 162 пассажиров перестал и вылился авиакомпании Lucky Air в 140 тысяч юаней. Теперь ему предстоит суд.

Мне долго ждать? В Индии подросток, скорее юноша, просидел два дня в колодце, чтобы заставить, вернее вынудить, родителей подыскать ему невесту. 18-летний Рахеш страшно, дико и истерично переживал, что большинство его друзей уже женаты. Пока молодой человек в том колодце сидел, отвечая на все мольбы родителей выбраться однозначными фразами, они подыскали-таки ему в соседней деревне невесту, а вскоре и свадьбу сыграли.

Да здравствует холод! Хаски – порода северных ездовых собак. Благодаря жизнерадостному нраву и обворожительной внешности эти животные превратились в домашних любимцев. Однако природа, как говорится, берет свое. Когда женщина на секунду отвернулась, ее щенок хаски запрыгнул в холодильник и нашел себе там укромное местечко. Хозяйка же, не глядя, захлопнула дверцу локтем… Малыш решил немного охладиться. Его долго в панике искали, когда же в итоге нашли, он был всем страшно доволен.