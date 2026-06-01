Антидроновые группы, безумные проверки в аэропортах, негативный феномен Трампа. Будет ли безопасным чемпионат мира-2026

Мы все ближе к началу футбольного Чемпионата мира. Он пройдет сразу в трех странах, но будет ли турнир безопасным? На фоне развития беспилотных технологий, жестких ограничений на передвижение и в целом сложной американской политики, спортивный праздник рискует отвлечь от соревнований с первой же игры. Решили ли эти вопросы за считанные дни до начала Мундиаля? Рассказывает OBOZ.UA.

Трамп – спонсор большинства проблем

Из-за президента США и его переменчивой риторики, почти все участники будущего ЧМ не могут чувствовать себя легко. В Канаде еще как-то можно дышать легкостью, в Мексике начались проблемы с картелями, но это локальные вызовы к безопасности, которые страна должна решать сама. На границе возникает другая преграда, которую так и не преодолели – визовые ограничения и проверки. Ведь исключение есть только для футболистов, тогда как фанаты должны искать пути въезда из-за сложностей еще на этапе оформления документов или прохождения контроля в аэропортах. Мексика и Канада с их проблемами просто нервно поджигают сигареты где-то в стороне, на границе, через которую их не пропустили.

Не забывайте и об Иране, сплошная комплексная сложность. Война на Ближнем Востоке, начатая Трампом еще зимой, в июне обострила нефтяные поставки и сломала мировую логистику. Из-за этого на американского президента смотрят сквозь пальцы. И не забывайте о тарифах, которыми Трамп постоянно угрожает в любой удобный момент. Этот удар по экономической составляющей очень болезненный для всех, независимо от отношения к США.

Следует добавить и безопасностную составляющую, ведь Штаты отворачиваются от своих союзников в Европе. И это на турнир еще не попала Дания, у которой Трамп очень хочет забрать Гренландию. Как следствие, международные споры могут выйти далеко за пределы поля, где фанатами уже готовы заниматься специально обученные люди. Похоже, что ЧМ-26 будет не столько праздником футбола, сколько ареной большой политической напряженности.

На стадионах будут спецотряды. Но не правоохранителей

На Мундиале не обойдется без ИСЭ – это созданная Трампом знаменитая Иммиграционная и таможенная служба. Только с начала года вокруг нее было несколько крупных скандалов: обыски в американских школах, стрельба в Миннеаполисе, а зимой расследование Associated Press выявило системную коррупцию внутри организации. И вот ее руководители заявили, что будут работать на ЧМ-26 ежедневно. При этом, не просто где-то рядом, а непосредственно на стадионах.

Первоочередная задача экономическая: не позволить продажу контрафакта, наркотиков и остановить торговлю людьми. Их работа должна коснуться и самого футбола, чтобы никто не попал на стадион с поддельными билетами. В организации говорят, что будут искать "худших из худших людей". Но в условиях многонационального турнира, фанаты и сами американцы опасаются, что на улицах возле арен не обойдется и без массовых арестов и депортаций.

Украинский беспилотный урок для ЧМ-26

Сегодня невозможно игнорировать угрозу беспилотников. Украина хорошо знает об этом, разработаны различные алгоритмы реагирования на появление дрона в небе. В мае о таких угрозах узнали страны Балтии, когда им пришлось несколько раз прятаться от БПЛА. А что же будет за океаном, где в моменте на одной локации соберутся десятки тысяч разных людей? Ведь это угроза не только для США.

Еще в начале года страны-организаторы проводили совместное совещание, где звучали идеи даже сбивать неизвестные дроны из пулеметов или ракетами. Но со временем решение сильно изменилось: теперь ФБР обучает специалистов обезвреживать беспилотники с помощью систем РЭБ, особенно в ключевых городах турнира (Нью-Йорк, ЛА, Нью-Джерси и Майами). Как бы США ни пытались сказать, что они везде все могут сами, большую роль играет украинский опыт борьбы с такими дронами. Он пригодится и на большом форуме, где ожидаются миллионы посетителей.

Опасаются не шахедов, которыми Иран угрожал западному побережью континента. Речь о коммерческих маленьких дронах – их легко купить и отправить в места массового скопления людей. В последнее время только в США было много случаев стрельбы именно там, где есть какие-то публичные собрания. Специалисты учатся находить БПЛА на FPV-технологии радарами, перехватывать их спецсредствами и отправлять на землю без единого выстрела.

Атмосфера может перегреться. Буквально

Типичное лето в Штатах – это жара, грозы и даже грязный воздух. ВВС пишет, что синоптики провели большое исследование будущей погоды на июнь для ЧМ и пришли к выводу, что игроков и фанатов ждут изнурительная жара и чрезвычайная влажность. То есть может быть до +30 градусов, но все мы знаем состояние "чувствуется как" – за ним обещают до +38 градусов в воздухе для большинства игр! ФИФА, как всегда, не акцентирует и говорит, что задействуют многоуровневую модель смягчения жары. Что это за алгоритмы пока неизвестно, тогда как эксперты умоляют учесть для ЧМ-26 перенос матчей из жары, длинные перерывы на водичку посреди таймов и улучшенные условия охлаждения для игроков.

Пока ФИФА обещает самый большой спортивный праздник в истории, ЧМ-26 все больше выглядит как турнир новой реальности, где наряду с футболом будут стоять вопросы границ, безопасности и технологий. До начала Мундиаля еще больше недели, но проблем будто не уменьшается, а только увеличивается. Кажется, это будет тот турнир, где футбол вообще не будет существовать отдельно от политической составляющей на всей планете.