УкраїнськаУКР
русскийРУС

Антидроновые группы, безумные проверки в аэропортах, негативный феномен Трампа. Будет ли безопасным чемпионат мира-2026

Артём Россинский
Спорт Oboz
4 минуты
609
Антидроновые группы, безумные проверки в аэропортах, негативный феномен Трампа. Будет ли безопасным чемпионат мира-2026
Google Subscribe

Будьте первыми в курсе главного – подпишитесь на Новини на OBOZ.UA в Google

Подписаться

Мы все ближе к началу футбольного Чемпионата мира. Он пройдет сразу в трех странах, но будет ли турнир безопасным? На фоне развития беспилотных технологий, жестких ограничений на передвижение и в целом сложной американской политики, спортивный праздник рискует отвлечь от соревнований с первой же игры. Решили ли эти вопросы за считанные дни до начала Мундиаля? Рассказывает OBOZ.UA.

Трамп – спонсор большинства проблем

Из-за президента США и его переменчивой риторики, почти все участники будущего ЧМ не могут чувствовать себя легко. В Канаде еще как-то можно дышать легкостью, в Мексике начались проблемы с картелями, но это локальные вызовы к безопасности, которые страна должна решать сама. На границе возникает другая преграда, которую так и не преодолели – визовые ограничения и проверки. Ведь исключение есть только для футболистов, тогда как фанаты должны искать пути въезда из-за сложностей еще на этапе оформления документов или прохождения контроля в аэропортах. Мексика и Канада с их проблемами просто нервно поджигают сигареты где-то в стороне, на границе, через которую их не пропустили.

Антидроновые группы, безумные проверки в аэропортах, негативный феномен Трампа. Будет ли безопасным чемпионат мира-2026

Не забывайте и об Иране, сплошная комплексная сложность. Война на Ближнем Востоке, начатая Трампом еще зимой, в июне обострила нефтяные поставки и сломала мировую логистику. Из-за этого на американского президента смотрят сквозь пальцы. И не забывайте о тарифах, которыми Трамп постоянно угрожает в любой удобный момент. Этот удар по экономической составляющей очень болезненный для всех, независимо от отношения к США.

Следует добавить и безопасностную составляющую, ведь Штаты отворачиваются от своих союзников в Европе. И это на турнир еще не попала Дания, у которой Трамп очень хочет забрать Гренландию. Как следствие, международные споры могут выйти далеко за пределы поля, где фанатами уже готовы заниматься специально обученные люди. Похоже, что ЧМ-26 будет не столько праздником футбола, сколько ареной большой политической напряженности.

На стадионах будут спецотряды. Но не правоохранителей

На Мундиале не обойдется без ИСЭ – это созданная Трампом знаменитая Иммиграционная и таможенная служба. Только с начала года вокруг нее было несколько крупных скандалов: обыски в американских школах, стрельба в Миннеаполисе, а зимой расследование Associated Press выявило системную коррупцию внутри организации. И вот ее руководители заявили, что будут работать на ЧМ-26 ежедневно. При этом, не просто где-то рядом, а непосредственно на стадионах.

Антидроновые группы, безумные проверки в аэропортах, негативный феномен Трампа. Будет ли безопасным чемпионат мира-2026

Первоочередная задача экономическая: не позволить продажу контрафакта, наркотиков и остановить торговлю людьми. Их работа должна коснуться и самого футбола, чтобы никто не попал на стадион с поддельными билетами. В организации говорят, что будут искать "худших из худших людей". Но в условиях многонационального турнира, фанаты и сами американцы опасаются, что на улицах возле арен не обойдется и без массовых арестов и депортаций.

Украинский беспилотный урок для ЧМ-26

Сегодня невозможно игнорировать угрозу беспилотников. Украина хорошо знает об этом, разработаны различные алгоритмы реагирования на появление дрона в небе. В мае о таких угрозах узнали страны Балтии, когда им пришлось несколько раз прятаться от БПЛА. А что же будет за океаном, где в моменте на одной локации соберутся десятки тысяч разных людей? Ведь это угроза не только для США.

Еще в начале года страны-организаторы проводили совместное совещание, где звучали идеи даже сбивать неизвестные дроны из пулеметов или ракетами. Но со временем решение сильно изменилось: теперь ФБР обучает специалистов обезвреживать беспилотники с помощью систем РЭБ, особенно в ключевых городах турнира (Нью-Йорк, ЛА, Нью-Джерси и Майами). Как бы США ни пытались сказать, что они везде все могут сами, большую роль играет украинский опыт борьбы с такими дронами. Он пригодится и на большом форуме, где ожидаются миллионы посетителей.

Антидроновые группы, безумные проверки в аэропортах, негативный феномен Трампа. Будет ли безопасным чемпионат мира-2026

Опасаются не шахедов, которыми Иран угрожал западному побережью континента. Речь о коммерческих маленьких дронах – их легко купить и отправить в места массового скопления людей. В последнее время только в США было много случаев стрельбы именно там, где есть какие-то публичные собрания. Специалисты учатся находить БПЛА на FPV-технологии радарами, перехватывать их спецсредствами и отправлять на землю без единого выстрела.

Атмосфера может перегреться. Буквально

Типичное лето в Штатах – это жара, грозы и даже грязный воздух. ВВС пишет, что синоптики провели большое исследование будущей погоды на июнь для ЧМ и пришли к выводу, что игроков и фанатов ждут изнурительная жара и чрезвычайная влажность. То есть может быть до +30 градусов, но все мы знаем состояние "чувствуется как" – за ним обещают до +38 градусов в воздухе для большинства игр! ФИФА, как всегда, не акцентирует и говорит, что задействуют многоуровневую модель смягчения жары. Что это за алгоритмы пока неизвестно, тогда как эксперты умоляют учесть для ЧМ-26 перенос матчей из жары, длинные перерывы на водичку посреди таймов и улучшенные условия охлаждения для игроков.

Пока ФИФА обещает самый большой спортивный праздник в истории, ЧМ-26 все больше выглядит как турнир новой реальности, где наряду с футболом будут стоять вопросы границ, безопасности и технологий. До начала Мундиаля еще больше недели, но проблем будто не уменьшается, а только увеличивается. Кажется, это будет тот турнир, где футбол вообще не будет существовать отдельно от политической составляющей на всей планете.

ЧМ-2026ФутболВыход США из НАТОВыборы в СШАКонфликт США и ИранаМассовая депортация мигрантов из СШАПереговоры Украины и СШАПокушение на ТрампТорговая война ТрампаГлобальное потеплениесборная США по футболусборная Ирана по футболусборная Мексики по футболусборная Канады по футболусборная Германии по футболусборная Англии по футболусборная Норвегии по футболусборная Испании по футболусборная Южной Кореи по футболусборная Чехии по футболусборная Катара по футболусборная Швейцарии по футболусборная Швеции по футболусборная Шотландии по футболусборная Саудовской Аравии по футболусборная Аргентины по футболусборная Бразилии по футболусборная Хорватии по футболусборная Панамы по футболусборная Уругвая по футболусборная Бельгии по футболуСборная Нидерландов по футболусборная Японии по футболусборная Португалии по футболусборная Колумбии по футболусборная Австралии по футболусборная Австрии по футболусборная Турции по футболусборная Египта по футболусборная Марокко по футболуДональд ТрампДжанни Инфантино
Редакционная политика