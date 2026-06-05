Англия на ЧМ-2026 по футболу: расписание и календарь, во сколько матчи, результаты, таблица и состав

С 11 июня по 19 июля все внимание спортивного мира будет приковано к событиям на чемпионате мира 2026 года, хозяевами которого выступают США, Мексика и Канада. С нынешнего розыгрыша было решено увеличить количество участников мундиаля до рекордных 48.

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На жеребьевки сборные были разбиты на 12 групп. Квартет L возглавили родоначальники футбола англичане. Британцы традиционно отправились на мировое первенство с огромными ожиданиями.

Наряду с островитянами в группе выступят хорваты. Компанию европейцам составили представители Панамы и Ганы.

КАЛЕНДАРЬ МАТЧЕЙ СБОРНОЙ АНГЛИИ НА ЧМ-2026

17 июня, 23:00. Англия – Хорватия

23 июня, 23:00. Англия – Гана

28 июня, 00:00. Панама – Англия

Согласно регламенту автоматически в плей-офф выходят команды из топ-2. Следующая в таблице сборная получит место в 1/16 финала, если станет одной из восьми лучших среди тех, кто станет третьими по итогам группового этапа.

СОСТАВ СБОРНОЙ АНГЛИИ НА ЧМ-2026

Главный тренер англичан Томас Тухель шокировал болельщиком своими кадровыми решениями. В частности, он не взял на турнир капитана Гарри Магуайра, одного из лучших бомбардиров чемпионата страны Коула Палмера из "Челси" и защитника "Реала" Трента Александра-Арнольда.

Вратари: Дин Хендерсон ("Кристал Пэлас"), Джордан Пикфорд ("Эвертон"), Джеймс Траффорд ("Манчестер Сити")

Защитники: Дэн Берн ("Ньюкасл Юнайтед"), Марк Гехи ("Манчестер Сити"), Рис Джеймс ("Челси"), Эзри Конса ("Астон Вилла"), Тино Ливраменто ("Ньюкасл"), Нико О'Рейли ("Манчестер Сити"), Джарелл Кванса ("Байер Леверкузен"), Джед Спенс ("Тоттенхэм"), Джон Стоунс ("Манчестер Сити")

Полузащитники: Эллиот Андерсон ("Ноттингем Форест"), Джуд Беллингхэм ("Реал Мадрид"), Эберечи Эзе ("Арсенал"), Джордан Хендерсон ("Брентфорд"), Кобби Майну ("Манчестер Юнайтед"), Деклан Райс ("Арсенал"), Морган Роджерс ("Астон Вилла")

Нападающие: Энтони Гордон ("Барселона"), Гарри Кейн ("Бавария"), Нони Мадуэке ("Арсенал"), Маркус Рашфорд ("Барселона", арендован у "Манчестер Юнайтед"), Букайо Сака ("Арсенал"), Иван Тони ("Аль-Ахли"), Олли Уоткинс ("Астон Вилла")

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