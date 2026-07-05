Англия боится играть в Мексике – все из-за стадиона! Что не так с "Ацтекой" и действительно ли это проблема ЧМ-2026

В следующую ночь нас ждет суперматч чемпионата мира по футболу – Англия против Мексики. Хозяева не пропускают и только выигрывают, тогда как британцев называют чуть ли не главным фаворитом турнира. Но англичане уже сейчас жалуются, что им будет сложно играть на стадионе "Ацтека", ведь он находится на высоте 2 километра! Но действительно ли это так и какая реальная проблема может помешать Англии играть в Мехико? Рассказывает OBOZ.UA.

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Мексике повезло со стадионом

"Ацтека" — это национальная крепость: Мексика провела там 89 матчей и уступила лишь дважды! А последние 13 лет продолжается их серия без поражений. На ЧМ-26 хозяева провели два из трёх матчей группового этапа именно здесь, а дальше как будто сдали в аренду свою центральную арену для всех матчей. Мундиаль чрезвычайно растянут по расстоянию, его логистика – это кошмар. Поэтому ФИФА запланировала всё так, чтобы до полуфиналов не было длинных перелётов – победитель этой сетки плей-офф играет все матчи именно в Мехико. По итогам матчей повезло именно Мексике.

Это будет последний матч для этого стадиона – и какой! Англия, один из фаворитов чемпионата, против команды, которая не пропускает. Завершить мексиканскую домашнюю историю на такой ноте будет красивым жестом. Может быть, Мексика воспользуется ареной и её высотой ради успеха и дальнейшего продвижения в плей-офф?

Почему заговорили о высоте?

"Ацтека" находится на высоте 2200 метров над уровнем моря. Sky Sports сравнивает это место с вершиной горы Бен-Невис, которая является самой высокой точкой Соединенного Королевства, а ее высота составляет всего 1400 метров. Последний раз Англия играла на высоте более километра – это был чемпионат мира 2010 года в Южной Африке, без успеха. Английские журналисты говорят, что их команда выиграла бы завтра у Мексики, если бы матч проходил где-нибудь еще. Тухель говорит, что специально к завтрашней игре разработал программу интенсивных тренировок в тёплую погоду, чтобы противостоять высокогорному испытанию. И хотя "Ацтека" – не самый высокогорный стадион в мире, его опасаются из-за прошлого. "Рука Бога" от Марадоны была именно там, в 1986 году, когда играли Аргентина и Англия, и европейцы вылетели из турнира.

В последние несколько дней громче всех жалуется тренер англичан Томас Тухель. Он говорит, что игра на высоте более 2 километров является огромным преимуществом для хозяев, поскольку Англия банально не успевает адаптироваться к условиям. Пришлось даже срочно искать виагру, чтоб облегчить подготовку.

Это, пожалуй, один из самых красивых и интересных матчей, которые только можно провести на «Ацтеке». И нас ждет много препятствий, не говоря уже о том, что высота, конечно, будет большим недостатком, потому что мы физически не можем адаптироваться к ней за четыре дня. Возможно, возникнут новые препятствия, но мы к этому готовы - Томас Тухель, главный тренер сборной Англии

"Ацтека" по высоте почти как Говерла. Но разница есть

Можно провести аналогию с нашей Говерлой, которая находится на том же уровне, что и "Ацтека". Однако Говерла – это гора. Воздух чистый, потребление кислорода увеличивается только за счет подъема пешком. Организм потребляет больше кислорода, поэтому и сердце бьется быстрее. А вот Мехико – это огромный мегаполис с автомобилями и заводами. Вокруг – горы, которые задерживают пыль и не дают свежего воздуха. Местные уже привыкли так дышать, а вот гости города испытывают много сложностей. К тому же нет времени привыкнуть, ведь подъем на Говерлу – это постепенное движение, и есть время на адаптацию. А самолет до мексиканской столицы лишает футболистов возможности акклиматизироваться, особенно при перелете из Атланты.

Дышать на "Ацтеке" действительно сложно

На самом деле, Англия не просто так жалуется. Мексика играет на "Ацтеке" с 25 июня, она находится на высоте уже полторы недели. В то время как европейцы сначала играли в Арлингтоне, который находится на высоте 184 метра над уровнем моря. Затем переехали в Фоксборо, 88 метров. Третий матч группы прошёл в Ист-Ризерсфорде, это портовый городок, расположенный на высоте 1 метра над водой. Самой высокой была Атланта – 320 метров над уровнем моря. Но теперь предстоит семикратный скачок.

На высоте 2200 метров процент кислорода в атмосфере остаётся таким же, как у моря, но атмосферное давление падает. Это означает, что воздух становится разреженным и в лёгкие попадает меньше молекул кислорода, поэтому приходится дышать чаще. Для путешественников это несложно, но футболисты, выдерживающие 90 минут интенсивной нагрузки, испытывают сильный стресс. А если это будет 120 минут, на что Мексика вполне способна…

Настоящая проблема – мексиканские болельщики

Высота – это разовое воздействие. А вот сама Мексика и ее характерное отношение к любому сопернику – это главное препятствие. Они банально не дают всем спать. Тот же Эквадор уже жалуется в ФИФА, что мексиканские болельщики собрались ночью под отелем команды и с помощью громкоговорителей и клаксонов из машин мешали отдохнуть. Это вылилось в легкую победу со счетом 2:0. После этого более миллиона человек вышли на улицы столицы Мексики, шумные празднования даже привели к гибели людей.

Однако такой стиль "помощи" для своей сборной – классика для Мексики. Мы видели подобные случаи в Европе на клубном уровне, но за океаном это возвели в ранг национальной традиции. Бессонные ночи были неотъемлемой частью ЧМ-70, когда он тоже проходил в Мексике – тогда так же страдала Англия, чемпион 1966 года. France24 пишет, что тогда местные болельщики делали всё возможное, чтобы вывести из равновесия непопулярных чемпионов. Имело место даже пищевое отравление вратаря Гордона Бэнкса, из-за чего британцы позорно уступили Западной Германии, ведя со счётом 2:0. Тот турнир до сих пор свеж в памяти англичан, и повторения его исхода они боятся не меньше, чем высоты.

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