Американская гимнастка-чемпионка снялась в 'поразительной фотосессии' в купальнике и готовится к съемкам в римейке культового сериала

Американская гимнастка Ливви Данн вошла в число участниц ежегодного выпуска Sports Illustrated Swimsuit. Ее съемки вызвали ажиотаж в зарубежных медиа: Daily Mail опубликовало материал с заголовком "Ливви Данн в бикини поразила в выпуске Sports Illustrated Swimsuit 2026 года на фоне подготовки к роли в перезапуске "Спасателей Малибу".

23-летняя бывшая гимнастка LSU включена в список из девяти участниц выпуска 2026 года.

Для Данн это четвертое подряд участие в специальном выпуске издания, а в 2025 году она впервые стала лицом обложки после съемок на Бермудских островах.

Новая фотосессия прошла в мексиканском Лорето на полуострове Нижняя Калифорния. На снимках Данн позирует на пляже в белом купальнике.

Ливви Данн — американская гимнастка, выступавшая на уровне NCAA за университет LSU. Она входила в состав сборной США на юниорском уровне и является призером национальных соревнований в США.

Самым значимым командным достижением Ливви стала победа с командой Университета штата Луизиана (LSU Tigers) на национальном чемпионате NCAA в 2024 году.

После завершения студенческой карьеры Данн сосредоточилась на медийных и коммерческих проектах, а также стала одной из самых популярных спортсменок в социальных сетях.

В числе других участниц выпуска представлены Брукс Надер, Бетенни Франкель, Хейли Бэйли, Лорен Чан, Джоселин Корона, Хантер Макгрейди, Молли Симс и игрок сборной США по регби Илона Махер.

Участие в фотопроекте совпало с началом актерской карьеры Данн. Она получила роль в новом проекте "Спасатели Малибу", где сыграет младшего спасателя.

Съемки проходят в Малибу: спортсменка уже появилась на площадке в красном купальнике вместе с другими участниками актерского состава. В проекте также задействованы Хасси Харрисон, Шей Митчелл, Джессика Белкин, Брукс Надер и блогер Ноа Бек.

Данн ранее заявляла: "Это то, чем я увлечена уже некоторое время. Меня интересовало актерство еще во время учебы в LSU, но спорт был в приоритете. Теперь у меня больше времени, чтобы сосредоточиться на актерской и творческой стороне".