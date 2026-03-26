Сборная Мали по футболу решила сыграть молодежным состав товарищеский матч с россиянами, который состоится в Санкт-Петербурге 31 марта. Африканская команда сослалась на невозможность приезда в страну-агрессорку ключевых игроков, после чего ее обвинили в неуважении к хозяевам поля.

Почетный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков раскритиковал малийцев в интервью порталу "РБ Спорт". По его словам, в контракте на игру, вероятно, не были прописаны условия о том, что африканская команда должна была привезти основной состав, однако это выглядит плевком в адрес РФ.

"Обычно между федерациями подписывается договор, в котором прописываются все условия: финансовые, транспортные, размещение и обычно указывается, что играть должны игроки основного состава. Если этого нет в нашем договоре с малийцами, то они вправе присылать любой состав. Другое дело, что это неуважение к нам, к федерации. Иначе я не могу это никак объяснить. Глядеть на молодежный состав Мали интереса никакого нет, ожидаемого удовольствия от игры вряд ли тут можно получить", – пожаловался Колосков.

Отметим, что почетный президент РФС ранее отверг утверждение о том, что Россия вторглась в Украину, параллельно обвинив США в неспровоцированной агрессии в отношении Ирана.

