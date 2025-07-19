Чемпиона мира, предавшего Украину и сбежавшего в Россию, приговорили к 9 годам лишения свободы

Чемпион мира по быстрым шахматам (Астана, 2012) и чемпион мира по блицу (Доха, 2016) Сергей Карякин, который в 2009 году сменил гражданство с украинского на российское, и активно поддерживающий путинский режим, заочно приговорён в Украине к девяти годам тюрьмы. Шевченковский суд Черновцов признал Карякина виновным в финансировании российской армии.

Видео дня

Как установило следствие, 35-летний уроженец Симферополя ещё в 2014 году публично поддержал оккупацию Крыма, а после полномасштабного вторжения в 2022‑м начал активно оправдывать действия армии РФ.

Карякин теперь числится в ряде прокремлёвских организаций и занимается пропагандой. Он запустил Telegram-канал, через который собирал деньги на нужды российской армии. По данным следствия, собранные миллионы рублей пошли на покупку дронов, тепловизоров, экипировки и вооружения для оккупантов, в том числе для так называемых "штурмовиков".

Украинские спецслужбы квалифицировали его действия по ч. 4 ст. 110-2 УК Украины (финансирование действий, совершенных с целью насильственного изменения границ территории или государственной границы Украины). Суд также постановил конфисковать имущество Карякина.

Расследование вела СБУ в Черновицкой области под процессуальным руководством областной прокуратуры.

Как сообщал OBOZ.UA, в прошлом году Карякин стал сенатором от Крыма в Совете Федерации РФ. 12 сентября за это проголосовал "парламент" республики, досрочно прекратив его полномочия депутата от партии "Единая Россия".

Ранее гроссмейстер-предатель дал интервью российскому военному пропагандисту Семену Пегову, где провел новые границы Украины. Шахматист выразил уверенность, что России должна захватить все области, кроме западных.

22 августа 2024-го Карякин похвастался тем, что якобы "впервые посетил Харьковское направление", в очередной раз поддержав оккупантов, а также пожаловался на выбитые стекла своего автомобиля и контузию.

После начала полномасштабного вторжения Карякин сразу поехал в Донецк, чтобы передать помощь 117-му стрелковому полку "народной милиции" "ДНР".

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!