'Закрываю навсегда'. 8-кратная чемпионка Украины по легкой атлетике бросила знаменитого украинского супертяжа после трех лет отношений

Украинская легкоатлетка, восьмикратная чемпионка страны Виктория Ткачук, объявила о разрыве с боксером Владиславом Сиренко. Их роман длился три с половиной года и был одним из самых обсуждаемых в украинском спорте.

30-летняя спортсменка сообщила о расставании в эмоциональном посте в Instagram: "Жизнь интересная штука. Есть кое-что чем хочу поделиться. Мы с Владом больше не вместе. Так произошло по многим разным причинам и я закрываю эту страницу своей жизни навсегда – с благодарностью и уважением!"

"Мы движемся дальше, но уже отдельно", – подчеркнула спортсменка, добавив, что отношения были сложными и одновременно прекрасными, и уважение к прошлому заставляет не стирать совместные воспоминания.

Напомним, что в июле 2025 года 30-летний Сиренко потерпел первую в профессиональном боксе неудачу. На легендарном стадионе "Уэмбли" в Лондоне, в андеркарде реванша Усик – Дюбуа 2, он сенсационно проиграл единогласным решением судей британцу Соломону Декресу (10-1, 3 КО). Судьи тогда единогласно отдали победу сопернику — 99:91, 98:92, 99:92.

Как сообщал OBOZ.UA, Ткачук на Олимпиаде-2020 вышла в финал в забеге на 400 метров с барьерами.

Вместе с соотечественницей Анной Рыжиковой они переписали историю Украины на Играх, поскольку еще никогда двое спортсменов из нашей страны не попадали в решающий раунд в этой дисциплине.

В финале Ткачук заняла шестое место и установила личный рекорд, а Рыжикова закончила забег на пятой позиции. Комментируя этот результат, последняя призналась, что ей стыдно за Украину из-за стандартов подготовки спортсменов к соревнованиям.

Отметим, что Виктория является восьмикратной победительницей чемпионатов Украины и рекордсменкой страны в эстафетном беге 4х400 метров.

