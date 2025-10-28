Большего мы ожидали от выступления сборной Украины U21 на финальном турнире Евро-2025, который проходил в июне в Словакии. Но подопечные испанского тренера Унаи Мельгосы неудачно провели матчи в своей группе и вернулись домой.

Видео дня

Испанец остался на тренерском мостике нашей молодежной сборной, которая стартовала в отборочном турнире Евро-2027. В финальной части чемпионата выступят 16 сборных. К командам Сербии и Албании, организаторам чемпионата, присоединятся 9 победителей отборочных групп, лучшая сборная, которая окажется второй, и 4 победителя плей-офф, в котором сыграют 8 сборных, занявших вторые места.

Наша сборная выступает в группе H, в которой ее соперниками являются команды Хорватии, Венгрии, Турции и Литвы. Всего в 9 отборочных группах выступят 52 сборные. В семи группах – по 6 сборных, в двух – по 5. По результатам Евро-2027 (U21) определяются участники Олимпиады-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе, от зоны УЕФА.

Сборная Украины провела уже в своей группе 3 отборочных матча. Вот их результаты: Литва - Украина – 0:4, Украина - Венгрия – 3:3, Хорватия - Украина – 1:0.

Следующие отборочные матчи наши ребята проведут: 14 ноября Турция – Украина, 27 марта Украина – Литва, 31 марта Венгрия – Украина, 26 сентября Украина – Турция, 2 октября Украина – Хорватия. Финальные матчи Евро-2027 пройдут на четырех стадионах Албании и четырех – Сербии. Матч-открытие пройдет в Сербии, финал – в Албании.

Осенью в центре нашего, друзья, внимания выступление двух сборных Украины – национальной и молодежной. Пожелаем им успеха.

Завершился трансферный бум

Вот и завершился летний трансферный бум. Сегодня о некоторых переходах.

Шахтер (Донецк)

"Шахтер" продал своего лидера, 22-летнего бразильца Кевина, в лондонский "Фулхем". Футболист подписал с лондонцами контракт до 30 июня 2030 года. По неофициальным данным, "Шахтер" на продаже Кевина заработал 40 миллионов евро, также предусмотрены еще 5 миллионов бонусами. Бразилец в сезоне-2024/2025 провел 35 матчей на клубном уровне, забил 9 мячей и сделал 4 результативные передачи. Он стал четвертой самой дорогой продажей в истории "Шахтера". Больше "горняки" заработали только за Мудрика, Фреда и Тейшейру.

Еще один 22-летний игрок "Шахтера" Георгий Судаков отправился в Португалию. Полузащитник перешел в "Бенфику" на правах аренды, за которую лиссабонцы заплатили 6,25 млн евро, с дальнейшим обязательством выкупа за 20, 25 млн евро. В соглашении могут быть прописаны еще 5 миллионов в качестве бонусов. В сезоне-2024/2025 Георгий провел за "Шахтер" 37 игр, забил 15 мячей и сделал 6 результативных передач.

"Динамо" (Киев)

22-летний нападающий "Динамо" Владислав Ванат подписал контракт с испанской "Жироной" на 5 сезонов. Сумма трансфера составила 15 миллионов евро. Это второе такое дорогое приобретение в истории клуба. В сезоне-2024/2025 Владислав на клубном уровне провел 45 матчей, забил 21 мяч и сделал 9 результативных передач.

Киевляне подписали 21-летнего центрального защитника французского "Гавра" Алиу Тиаре. В начале сезона-2024/2025 Тиаре на правах аренды перешел в "Нанси". В этом клубе во всех турнирах он сыграл 30 матчей. Контракт будет действовать на протяжении четырех сезонов.

Также на четыре сезона подписал контракт с "Динамо" нигерийский вингер бразильского "Фламенго" Шола Огундана. Ему 20 лет. За молодежную команду "Фламенго" он провел 46 матчей, забил 9 мячей и сделал 7 результативных передач. По итогам молодежного Копа Либертадорес Шола был признан лучшим игроком.

Также "Динамо" подписала контракт с 23-летним румынским нападающим клубом "Университатя Крайова" Владиславом Блэнуцэ. В сезоне-2024/2025 он, выступая на правах аренды за команду "Университатя Клуж", провел 37 матчей и забил 12 мячей.

Также "Динамо" попрощалась с 23-летним вингером Максимом Брагару, который перешел на правах годичной аренды (с опцией выкупа) в житомирское "Полесье".