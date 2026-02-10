7-кратный чемпион мира по биатлону после медали ОИ-2026 дал 'самое необычное интервью в истории', собрав 1,4 млн просмотров за несколько часов. Видео

Знаменитый норвежский биатлонист Стурла Холм Легрейд завоевал "бронзу" в индивидуальной гонке на Олимпийских играх 2026 года в Антхольце. Сразу после гонки в прямом эфире 7-кратный чемпион мира не стал говорить про спорт, а неожиданно признался в измене возлюбленной и расплакался, назвав произошедшее худшей неделей в своей жизни.

28-летний Легрейд рассказал, что полгода назад встретил любовь всей своей жизни, а три месяца назад совершил "самую большую ошибку", изменив ей, и решил публично рассказать об этом в надежде получить шанс все исправить.

Прямая речь прозвучала в эфире норвежского телевидения и моментально разошлась по соцсетям, собрав более 1,4 млн просмотров за несколько часов.

Пользователи называют произошедшее "самым абсурдным" и одновременно самым откровенным интервью в истории Олимпиад, отмечая, что подобного признания после завоевания медали еще не было.

В студии телеканала NRK слова Легрейда вызвали неоднозначную реакцию. Его бывший партнер по сборной Йоханнес Тингнес Бё заявил, что время и место для такого признания были выбраны крайне неудачно, добавив, что спортсмен выглядел раскаявшимся и эмоционально сломленным. Норвежская лыжница Тереза Йохауг поддержала эту позицию, подчеркнув, что подобные вещи не стоит выносить в эфир во время олимпийского праздника.

Позже на пресс-конференции Легрейд признал, что понимает критику и сожалеет о том, что его слова отвлекли внимание от победы партнера по команде Йохана-Олава Ботна, выигравшего "золото". Спортсмен извинился за возможный ущерб и подчеркнул, что не хотел перетягивать внимание на себя в день, который должен был стать триумфом сборной.

Сам биатлонист объяснил свой поступок тем, что последние недели стали для него эмоционально самыми тяжелыми в жизни, а спорт на этом фоне отошел на второй план. Он также отказался называть имя девушки, подчеркнув, что хочет защитить ее от лишнего внимания и давления, отметив лишь, что ранее уже сообщил ей о своей измене.

