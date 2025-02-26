В мае финиширует чемпионат украинской Премьер-лиги сезона-2024/2025. В первой части сезона, которая завершилась в декабре прошлого года, в составе 16 клубов выступало 405 футболистов, из них 90 - легионеры. В двух клубах - "Оболони" и "Ингульце" - их вообще не было. В составе же ЛНЗ легионеров было целых 12.

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4431 игрок принимал участие в матчах всех чемпионатов Украины. Из них 1353 - легионеры. В сезоне-2006/2007 их было 181, в сезоне-2011/2012 - 179, в сезоне-2003/2004 - 173.

Держали ворота "на замке"

В 426 матчах чемпионата Украины динамовский голкипер Александр Шовковский держал свои ворота "сухими". 174 таких матча из 344-х, проведенных за "Ворсклу" и "Шахтер", в активе Андрея Пятова. 151 "сухой" поединок из 391 сыгранных в "Металлисте", ЦСКА и "Кривбассе", в карьере Александра Горяинова.

Топ-бомбардиры

124 мяча в ворота соперников забил в чемпионате Украины Максим Шацких: за "Динамо" - 97, за "Арсенал" - 22, за "Говерлу" - 5. 123 гола в активе Сергея Реброва (за "Шахтер" - 10, за "Динамо" - 113). 117 точных ударов в активе Евгения Селезнева (за "Шахтер" - 24, за "Арсенал" - 19, за "Днепр" - 68). На счету Андрея Ярмоленко после 18 туров чемпионата-2024/2025 уже 110 забитых мячей. Но все он забил, выступая в одном клубе - киевском "Динамо".

Ярмоленко - второй топ-бомбардир сборной Украины, в составе которой забил 46 мячей. Он уступает по показателю результативности только Андрею Шевченко (48 мячей). Андрей провел за сборную 124 матча. У Шевченко - 111 игр, у Андрея Пятова - 102, у Руслана Ротаня - 100.

Топ-5 тренеров, возглавлявших сборную Украины

Пятерка лучших тренеров по количеству матчей, проведенных сборной Украины под их руководством, выглядит так.

1. Олег Блохин - 64 (+28=17-19, мячи - 92:68, очки 101)

2. Андрей Шевченко - 51 (+25=13-13, мячи - 71:59, очки 88)

3. Михаил Фоменко - 37 (+24=6-7, мячи - 67:22, очки 78)

4. Йожеф Сабо - 34 (+16=12-6, мячи - 47:26, очки 60)

5. Сергей Ребров - 22 (+10=7-5, мячи - 33:26, очки 37)

Матчи сборной

С 1992 года национальная сборная Украины провела уже 321 матч. 144 наша команда выиграла, в 92-х сыграла вничью, 85 - проиграла. В ворота соперников наши футболисты забили 446 мячей, пропустили 328.

В своем первом сезоне наша команда провела четыре матча. Проиграла два и два свела вничью. В 2006-м таких матчей уже было 14 (8 побед, 3 ничьи, 3 поражения). В 2021-м наша главная команда провела 18 игр (6 побед, 9 ничьих, 3 поражения, мячи 25:21) - пока рекордное количество за календарный год.

В прошедшем году "желто-синие" провели 14 матчей (6 побед, 4 ничьи, 4 поражения, мячи - 19:17). По итогам прошлом сезона наша сборная в рейтинге ФИФА осталась на 25-й позиции. Пятерка первых сборных выглядит таким образом: Аргентина, Франция, Испания, Англия, Бразилия.

В 2024 году главный тренер сборной Украины Сергей Ребров привлек в свой состав 33 игрока. Провели они разное количество матчей: один - 14, трое - по 13, пятеро - по 1. Заиграны были все. Киевское "Динамо" представляли 8 игроков (Бущан, Тымчик, Шапаренко, Бражко, Ярмоленко, Ванат, Кабаев, Пихаленок), "Шахтер" - семеро (Матвиенко, Конопля, Бондарь, Судаков, Зубков, Степаненко, Крыськив), "Полесье" - трое (Михайличенко, Назаренко, Гуцуляк), "Рух" - один (Сыч), "Александрию" - один (Калюжный). Также были и легионеры в составе "желто-синих" из "Бенфики" (Трубин), "Борнмута" (Забарный), "Остина" (Сваток), "Реала" (Лунин), "Эвертона" (Миколенко), ЛАСКа (Таловеров), "Челси" (Мудрик), "Арсенал" (Зинченко), "Дженоа" (Малиновский), "Жироны" (Цыганков), "Вестерло" (Сидорчук), "Валенсии" и "Олимпиакоса" (Яремчук), "Жироны" и "Ромы" (Довбик).