50 млн евро. Испанский гранд хочет купить футболиста из украинского клуба

Спортивное руководство мадридского "Атлетико" активно работает над укреплением состава и рассматривает кандидатуру украинского полузащитника Георгия Судакова как потенциальное усиление на следующий сезон. По информации ElGolDigital, клуб может сделать значительное предложение уже летом 2025 года.

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В минувшее трансферное окно "Атлетико" потратил внушительные суммы на приглашение звездных игроков, таких как Хулиан Альварес и Конор Галлахер. Однако на этом усилия клуба не закончились – в следующем сезоне "матрасники" планируют продолжить усиление состава, и Судаков рассматривается как одна из ключевых целей.

Георгий Судаков: звезда "Шахтера" и претендент на переход в топ-лигу

"32-летний полузащитник донецкого "Шахтера", уже давно демонстрирует высокий уровень игры. Несмотря на отсутствие громкой международной славы, он выделяется своей техникой и видением поля", – пишут авторы статьи.

Футболист сам заявлял, что мечтает попробовать свои силы в таких лигах, как Ла Лига или АПЛ.

В феврале 2023 года "Шахтер" продлил контракт с Судаковым до 2028 года, установив его стоимость на уровне 50 миллионов евро. Однако для клуба с амбициями, подобными "Атлетико", такая сумма кажется вполне подъемной. Более того, заявления Судакова о готовности сменить лигу могут сыграть на руку мадридскому клубу.

Конкуренция за место в составе

Помимо Судакова, "Атлетико" также активно следит за другими перспективными игроками, такими как Альберто Молейро из "Лас-Пальмаса". Однако с учетом специфики игры команды Диего Симеоне, украинский полузащитник идеально вписывается в их тактическую модель благодаря своей универсальности и потенциалу.

Летнее трансферное окно 2024 года обещает быть горячим для "Атлетико", который планирует продолжать строительство нового амбициозного проекта. Судаков может стать важным элементом этой стратегии, если клубу удастся договориться с "Шахтером" о его переходе.

Отметим, что информация о ценнике на Судакова появилась еще в июне этого года. Зимой минувшего года "Шахтер" установил трансферный рекорд Украины, продав за 70 миллионов евро (+30 млн бонусов) в лондонский "Челси" Михаила Мудрика.

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