5 млн просмотров! Невероятная развязка в чемпионате Турции по футболу стала вирусной в сети. Видео

В матче Турецкой второй лиги между "Ушакспором" и его соперником произошло настоящее футбольное чудо. Драматическая развязка произошла на 90-й минуте игры, когда соперник "Ушакспора" получил право на пенальти, который мог бы стать решающим в матче.

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Вратарь "Ушакспора" отразил удар, но судья заметил, что игрок немного вышел за линию ворот. Вратарь был наказан желтой карточкой, а пенальти был назначен повторно.

На повторном ударе вратарь вновь продемонстрировал свою реакцию, снова отразив мяч. Однако на этот раз он снова оказался за линией ворот, и арбитр вынес второе предупреждение. Это привело к удалению голкипера с поля.

Так как к тому времени все замены были исчерпаны, то место в воротах занял защитник "Ушакспора". Футболист смог угадать направление удара и отбить 11-метровый в третий раз.

Видео фантастического спасения стало вирусным в сети, за несколько дней собрав более 5 млн просмотров.

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