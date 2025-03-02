47 секунд! Непобедимая боксерша вторым же ударом выиграла бой нокаутом. Видео

Турецкая боксерша Элиф Нур Турхан (11-0, 7 КО) одержала впечатляющую победу на шоу Matchroom Boxing в Белфасте. 29-летняя уроженка Стамбула нокаутировала местную спортсменку Шону Браун (5-2, 3 КО) всего за 47 секунд.

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Бой в суперлегком весе завершился практически мгновенно. Браун с первых минут захватила инициативу, пытаясь раз за разом джебом пробить турчанку. Турхан полминуты находилась в глухой защите, однако затем начала контратаковать и сделала это блестяще.

Сперва она первым ударом слева проверила защиту соперницы. Браун дрогнула, а спустя мгновение пропустила еще один левый сбоку – и рухнула на канвас без шансов продолжить бой.

Примечательно, что турецкая спортсменка согласилась выйти на этот поединок всего за 10 дней до боя, но это не помешало ей доминировать в ринге и одержать одну из самых быстрых побед в карьере.

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