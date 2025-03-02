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47 секунд! Непобедимая боксерша вторым же ударом выиграла бой нокаутом. Видео

Максим Иншаков
Спорт Oboz
2 минуты
1,5 т.
47 секунд! Непобедимая боксерша вторым же ударом выиграла бой нокаутом. Видео

Турецкая боксерша Элиф Нур Турхан (11-0, 7 КО) одержала впечатляющую победу на шоу Matchroom Boxing в Белфасте. 29-летняя уроженка Стамбула нокаутировала местную спортсменку Шону Браун (5-2, 3 КО) всего за 47 секунд.

Видео дня
47 секунд! Непобедимая боксерша вторым же ударом выиграла бой нокаутом. Видео

Бой в суперлегком весе завершился практически мгновенно. Браун с первых минут захватила инициативу, пытаясь раз за разом джебом пробить турчанку. Турхан полминуты находилась в глухой защите, однако затем начала контратаковать и сделала это блестяще. 

47 секунд! Непобедимая боксерша вторым же ударом выиграла бой нокаутом. Видео

Сперва она первым ударом слева проверила защиту соперницы. Браун дрогнула, а спустя мгновение пропустила еще один левый сбоку – и рухнула на канвас без шансов продолжить бой.

47 секунд! Непобедимая боксерша вторым же ударом выиграла бой нокаутом. Видео

Примечательно, что турецкая спортсменка согласилась выйти на этот поединок всего за 10 дней до боя, но это не помешало ей доминировать в ринге и одержать одну из самых быстрых побед в карьере.

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