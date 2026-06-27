40000 км на самолете – и это только начало. Почему президент ФИФА и его американский ЧМ больно бьют экологию планеты

40 тысяч километров на самолете – это расстояние, которое преодолел лишь один человек. Чтобы посмотреть чемпионат мира по футболу, Джанни Инфантино каждый день летает на большие расстояния и, похоже, совсем не думает об экологии. А после завершения группового этапа воздействие на природу станет ещё более масштабным. Так что же получается, ФИФА просто рассказывает сказки? Анализирует OBOZ.UA.

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Инфантино оказался в центре экологического скандала

Увидеть вживую каждый второй матч – такая амбициозная, хотя и не публичная, цель у президента ФИФА Джанни Инфантино. Огромный по территории турнир 2026 года проходит в трех странах и максимально разбросанных городах. Поэтому, чтобы увидеть интересную игру из групп, приходится много летать. Однако на ЧМ его частые перелёты вызвали множество жалоб – ведь Джанни присутствовал буквально на каждом втором матче.

На сегодняшний день он налетал уже 40 тысяч километров! Это равняется длине экватора Земли или 30-кратному расстоянию между самыми удаленными восточной и западной точками Украины. Такие путешествия вызвали серьезное возмущение у экоактивистов, ведь это прямо противоречит заявлениям об устойчивом развитии и заботе об окружающей среде. Вспоминается история о певице Тейлор Свифт, которая оказалась в центре скандала из-за того, что за один год налетала почти 300 тысяч километров (около 5 с половиной тысяч км каждые 7 дней). Футбольный чиновник с запасом превзошел ее недельные показатели.

Расследование иностранных журналистов показало, что Инфантино, возможно, получил частный самолет от спонсора Qatar Airways. За первую неделю турнира The Guardian видел его на десятке матчей — это были игры в Мехико, Гвадалахаре, Лос-Анджелесе, Ванкувере, Сиэтле, Санта-Кларе, Канзас-Сити и Хьюстоне. А компания Greenly, занимающаяся оценкой выбросов углерода, подсчитала, что 1 час полета на частном самолете может создать столько же загрязнения, сколько средний человек производит за целый год. ФИФА заявляет, что эти перелёты необходимы, поскольку это — работа их президента.

ФИФА хочет защитить планету. Но что-то пошло не так

В свою защиту организация может сослаться на официальную документацию, в которой тема экологии прописана как социальная ответственность. План был утвержден еще 5 лет назад, и в ближайшее время у них две цели: достижение полной климатической нейтральности и сокращение общих выбросов углерода в атмосферу на 50%. Что интересно, именно последний пункт стал предметом самой острой критики, ведь для ЧМ-26 разработали отдельную программу, которую частично нарушают.

Экозабота на ЧМ сломается уже через неделю

Для соревнований отказались строить новые объекты, все игры проходят исключительно на существующих стадионах. Хотя реконструкций было много: обновилась легендарная "Ацтека", а стадион в Лос-Анджелесе вообще пришлось перестроить, чтобы в него поместилось футбольное поле. ФИФА также запретила одноразовый пластик в официальных фан-зонах и должна была договориться об упрощенной логистике, хотя транспортные вопросы тоже стали проблемой для болельщиков.

Вся эта идеальность будет нарушена уже через неделю. Квартеты планировали так, чтобы выездные матчи внутри них проходили в специальных кластерах, с минимальными или вообще отсутствующими расстояниями. Некоторые команды провели по 2 матча в одном городе. Например, Канада дважды играла в Ванкувере, Южная Корея – в Гвадалахаре, Аргентина – в Арлингтоне, а Шотландия – в Фоксборо.

Начиная со стадии 1/16 финала 32 команды-участницы ждет логистический ад. Например, уже упомянутая Канада должна теперь преодолеть 1700 километров до Лос-Анджелеса, а ЮАР будет лететь навстречу из Монтеррея (еще 1900). В другой паре в Хьюстон направляются сборная США из Лос-Анджелеса и сенсационная Босния из Сиэтла – ещё полторы тысячи километров на двоих. Чтобы было проще, с помощью математики подсчитали, где будет наименьшее расстояние.

С девятого июля (со стадии четвертьфиналов) турнир полностью перемещается на территорию США, однако трансконтинентальные длительные перелеты официально запрещены вплоть до стадии полуфиналов. В целях заботы об окружающей среде задействованы только современные экономичные самолеты, например, Boeing 787 Dreamliner. Они не должны перемещаться просто так, поэтому каждый перелет обязательно будет связан с какой-либо футбольной целью. Грузы тоже облегчены – берут только игровую форму, оборудование для тренера и медицинские сумки. Такие двухдневные наборы вещей отвозят обратно в домашний лагерь.

На фоне такой топливной эффективности перелёты Инфантино выглядят весьма странно. С одной стороны, это его работа – присутствовать на ключевых матчах. Но с другой – эффективность всех экологических правил ФИФА рушится при упоминании о преодоленной длине экватора. Впереди ещё много матчей чемпионата мира, а учитывая, что паузы между ними будут увеличиваться, долететь будет удобнее. Так что же – мы увидим президента Джанни на каждой игре Мундиаля, а пройденный путь его частного джета достигнет 100 тысяч километров?