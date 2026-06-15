Самый большой провал ЧМ-2026: зачем в Лос-Анджелесе снесли уже готовый стадион и что из этого вышло

Очень дорогой и богатый город Лос-Анджелес оказался в центре скандала из-за чемпионата мира 2026 года. Оказалось, что там для проведения футбольного турнира выбрали стадион, на котором невозможно играть в футбол! Арена "Соу-Фай" буквально мала, там пришлось срочно проводить демонтаж и сносить часть мест. Почему так произошло и как отреагировали местные жители? Рассказывает OBOZ.UA.

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Большая инфраструктурная проблема: стадион мешает аэропорту

Первый матч ЧМ-26 на территории США принимала самая дорогая арена в мире. Забудьте все, что вы слышали о стадионе "Тоттенхэма" – теперь надолго крупнейшим инфраструктурным проектом становится "Соу-Фай". Открытая лишь в 2020 году, арена обошлась в более чем 5 миллиардов долларов! Неудивительно, что именно это место выбрали для матча-открытия против Парагвая, хотя в Штатах есть и более вместительные объекты. Построил его Стэн Кронке, один из самых влиятельных спортивных функционеров в мире. В его собственности – лондонский "Арсенал", баскетбольный "Денвер", хоккейный "Колорадо" и еще много команд. Ну а еще он хотел инвестировать в ту самую европейскую Суперлигу.

И вот 6 лет назад завершилось строительство невероятно современной, красивой и очень дорогой арены в Лос-Анджелесе. Стадион стоит почти вплотную к местному аэропорту, из-за чего его пришлось на 30 метров зарыть под землю, чтобы самолеты могли свободно заходить на полосу. Огромная полупрозрачная крыша покрывает не только стадион, но и прилегающие площадки. Ну и такой же невероятный по размерам видеоэкран, который висит над полем и стоил целое состояние. Не забывайте, что это США, поэтому каждый уголок кричит о роскоши – десятки люксовых и VIP-зон, а также локации для элитного размещения гостей.

Именно здесь состоялось открытие

Неудивительно, что Федерация футбола США выбрала именно эту арену для начала Мундиаля. Праздник удался, на трибунах видели Тома Круза, Дэвида Бекхэма и Кэти Перри. Организаторы сделали ставку на масштабное медийное шоу, чтобы привлечь внимание новых зрителей. Да и исторически Лос-Анджелес является городом европейского футбола, а на соседней арене 32 года назад проходил финал ЧМ-94.

При вместимости в 70 тысяч свободных мест не было. Но из-за очень дорогого шоу-открытия и разгрома Парагвая вы буквально не заметили, что стадион выглядит иначе.

Реконструкция больно ударила по американской любви к деньгам

Во время проверки стадиона для Мундиаля выяснилось невероятное – там нельзя играть в футбол! Новопостроенная арена идеально приспособлена для американского футбола, где ширина поля 63 метра, но по жесткому регламенту ФИФА требуются ровно 68. Просто доложить газон было невозможно, поэтому пришлось разрушать трибуны! Срочная реконструкция прошла весной. Инженеры подсчитали, что можно убрать места в четырех углах, и весной срезали более 400 элитных мест. Все для того, чтобы можно было найти место для угловых флажков.

Но даже после перестройки трибун выяснилось, что у SoFi Stadium искусственное покрытие, тогда как ФИФА категорически требует только натуральный газон. И тут начался скандал. Как пишет NBC Sports, профсоюз игроков НФЛ публично возмутился тем, что для турнира на один месяц владельцы готовы тратить миллионы на живую траву, а для американских спортсменов оставляют травмоопасную синтетику. Газон тоже стал проблемой, полив прокладывали с нуля. Саму траву везли с севера США колоннами грузовиков-рефрижераторов.

Район проведения совершенно не готов к ЧМ

Следует упомянуть и о прилегающей местности, ведь она совершенно не подходит для таких форумов. Инглвуд – это старый рабочий городок, где практически ничего не изменилось, кроме модернизации зданий, чему способствовало именно появление современного стадиона. Однако стоимость недвижимости сразу взлетела, и многим давним жителям пришлось вынужденно уехать из-за заоблачных цен. Для бизнеса ничего хорошего не произошло, ведь американские СМИ писали о банкротстве небольших магазинов.

Инглвуд уже сейчас показал, что с логистикой все сложно. Узкие улицы не могут принять 70 тысяч желающих, из-за чего к огромной парковке нужно приехать за день до игры (и заплатить сотни долларов за место) или простоять несколько часов в пробке. "Соу-Фай" постоянно принимает концерты и игры НФЛ, поэтому такую же толпу на улицах ожидают и для следующих игр ЧМ. А тех, кто без машины, ждет долгий путь до метро, ведь ближайшая станция находится в 30 минутах ходьбы. Есть шаттлы, однако они не соберут всех желающих и так же будут стоять в пробках.

Какие игры там ещё пройдут?

Следующий матч "Соу-Фай" примет уже ночью по киевскому времени 16 июня, сыграют Иран с Новой Зеландией. Вечером 18-го числа смотрим там Швейцарию против Боснии и Герцеговины, 21-го числа – еще раз Иран против Бельгии, а утром 26 июня встретятся Турция и США. Помимо группового этапа на стадионе пройдут два матча 1/16 финала и четвертьфинал.