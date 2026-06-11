24 матча почти одновременно! Что посмотреть в 1-м туре чемпионата мира по футболу и как не заблудиться в этом калейдоскопе

Дождались! Сегодня начинается чемпионат мира по футболу 2026 г. Нас ждет аж 104 матча, растянутые на более чем месяц. Первый игровой день – один матч, но в 1 туре будет аж 24 игры! Как не заблудиться в этом многообразии и выбрать правильную игру? OBOZ.UA анонсирует для вас самые интересные матчи дебютного тура крупнейшего Мундиаля в истории.

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Мексика - Южная Африка: игру-открытие нельзя пропускать

Открывает чемпионат легендарная "Ацтека", арена в третий раз принимает начало ЧМ, такого в истории еще никогда не было для одного стадиона. Уже вечером там ждут заполненные трибуны и огромное количество фанатов, ведь имея в своем составе Сантьяго Хименеса ("Милан"), Варгаса ("Атлетико") и Рауля Хименеса ("Фулхэм"), Мексика выглядит абсолютным фаворитом встречи. В заявке еще и один из самых возрастных футболистов – голкипер Очоа, которого есть возможность хотя бы раз увидеть в воротах. Рядом с ним может выйти на поле 17-летний Жильберто Мора, потенциально самый молодой игрок турнира. К слову, Очоа ездил на Мундиаль, когда Мора еще даже не родился. Победа сегодня даст мексиканцам хорошее начало для движения в 1/16. Зато Южная Африка никогда не выходила из группы, это лишь их четвертый выход на основной этап турнира. В них вы возможно знаете Фостера из "Бернли". В очных встречах абсолютный паритет, по победе и ничья. Последняя очная игра была 16 лет назад на ЧМ, сыграли 1:1. За этот год у Мексики было 8 товарняков, провели без поражений, тогда как африканцы в 5 матчах ни разу не выиграли. Кажется, фаворит матча-открытия очевиден.

США - Парагвай: выиграют ли хозяева первый матч?

ФИФА пишет о матче как об одном из самых ожидаемых. Парагвай хорошо знает США, а подопечные Почеттино переиграли их 2:1 полгода назад. Но в последний раз они пересекались на Мундиалях... на первом в истории розыгрыше 1930 года! Парагвай возвращается на ЧМ впервые за 16 лет, еще и в группе прошли на тоненького, поэтому для них важно забрать 3 очка против принципиальной команды из квартета. В этой команде в основном собраны представители своего континента, отдельного внимания заслуживают разве что Гомес и Альдерете с АПЛ. С другой стороны – США, грозный хозяин, которому домашний ЧМ в сети приписывают исключительно как суперуспех еще до начала турнира. Здесь мы знаем Тилльмана ("Байер"), Балогуна ("Монако") и Фримена ("Вильярреал"). И куда же без Пулишича из "Милана", потенциально лучшего бомбардира своей группы. Очки американцам нужны еще и потому, что они дадут возможность уйти на первое место. Второго надо всеми силами избежать, там может случиться Иран. Парагвай, к слову, выиграл больше матчей в последние месяцы, чем американцы. Несмотря на ночное время, эту игру следует посмотреть.

Канада - Босния: шанс на легкие очки. Но для кого?

Это встреча сборных, которые совсем не ассоциируются с чемпионатами мира. Для Канады это лишь 3 турнир, для Боснии – второй. Хозяева будут играть перед домашней аудиторией, мотивация безумная. И европейцы сверхмотивированы: они не смогли попасть на турнир через группу, пришлось играть дополнительный плей-офф и там они оставили за бортом грозную Италию, поэтому надо и дальше продолжать статус темной лошадки. Составы требуют отдельного сравнения, ведь украинскому фанату хорошо известны многие исполнители. Например, Дэвис ("Бавария"), Дэвид ("Ювентус"), Бьюкенен ("Вильярреал") у хозяев и Дедич ("Бенфика"), Демирович ("Штутгарт"), Джеко ("Шальке") у гостей. Фаворита здесь нет, но есть статистика: хозяева изредка выигрывают домашние ЧМ; мы писали, насколько мало было таких случаев в истории Мундиалей.

Англия - Хорватия: без топовых матчей не обойдется

При всем перебалансе европейских сборных, это единственное дерби с нашего континента в первом туре. ФИФА называет их "европейские тяжеловесы" и это оправдано. Хорватия дважды подряд брала медали ЧМ и готова повторить. 8 лет назад балканцы попали аж в финал, остановив тех же англичан в полуфинале после серии пенальти. Тогда как Англия под руководством Томаса Тухеля прошла отбор исключительно с победами. Просто сейчас они чувствуют себя сверхуверенно, даже сильнее, чем во время единственной победы на Мундиале в 1966. Британцам нужны 3 очка в этом матче, ведь он самый сложный в группе. Составы тоже классные: Кейн, Эзе, Райс, Пикфорд и Гейи против Модрича, Перишича, Ковачича, Гвардиолы и Батурины. Время начала игры идеальное, в 23:00. Поэтому матч обязателен к просмотру.

Германия - Кюрасао: пожалуй, главная сенсация турнира

Представьте себе, что вы впервые выходите на Мундиаль и первый матч будет против одного из рекордсменов в победах на ЧМ? Именно такой будет игра в Кюрасао – островной страны, меньше Киева. Карибская команда под руководством Дика Адвоката провела лучший отборочный сезон. Германия во время квалификации особо не напрягалась, размялась в товарняках (переиграв и Штаты 2:1), а сейчас Нагельсманн готовит, пожалуй, самую интересную Бундестим за очень много лет. Что там сравнивать составы, если у немцев представители топовых европейских чемпионатов и несколько победителей своих лиг, а среди тех, кто им будет противостоять, вы может что-то слышали о Чонге из "Шеффилда" и Обиспо из ПСВ. Но в целом это команда страсти, у которой будет невероятная нейтральная поддержка, ведь дальше им надо преодолеть Кот-д'Ивуар с Эквадором. Фаворит встречи понятен, поэтому поддержите андердога, если любите, когда они феерируют против гегемонов. Тем более, Германии знаком план вылетать из группы. Нагельсманн должен уничтожить старые воспоминания.