17-летняя звезда украинской гимнастики против бывшей россиянки: наша сборная прилетела на чемпионат мира с антирекордом и главной фавориткой

Сегодня в одном из самых ярких городов планеты Рио-де-Жанейро стартует чемпионат мира по художественной гимнастике, где Украина впервые за последние годы вполне реально претендует на победу в многоборье, ведь привезла в Бразилию действующую чемпионку Европы Таисию Онофрийчук. РФ официально представлена не будет даже в нейтральном статусе, но Германия привезла сразу двух бывших россиянок.

Видео дня

В Рио в личных соревнованиях в многоборье от Украины выступят восходящая звезда художественной гимнастики 17-летняя киевлянка Таисия Онуфрийчук и 20-летняя Полина Карика из Запорожья.

В прошлом году главному тренеру сборной Украины Ирине Дерюгиной пришлось доказывать всем, что на Олимпиаду-2024 должна ехать именно 16-летняя, совсем юная Таисия, а не опытная Виктория Оноприенко. А уже на чемпионате Европы-2025 Онофрийчук впервые за 28 лет завоевала для Украины "золото" в многоборье.

Но, по словам Ирины Ивановны, 17-летняя Таисия еще не показала всего, на что способна: "Я вам больше скажу: Тая еще не совсем была в форме на этом чемпионате. Сейчас будет лучше. Она выступала, но это был еще не предел. Хотя очень тяжело – составить, угадать, помочь. Бывает, что человек не с той ноги встал и надо поменять все. Это очень сложно. Но будем стараться со всем справиться".

Таисия была вне конкуренции и на последнем этапе Кубка мира в Милане, по итогам которого она стала лучшей в общем зачете, упражнениях с обручем и с лентой.

Среди главных конкуренток Онофрийчук фактически все те, кого она обыграла в июне на Евро, – действующая чемпионка мира и победительница Олимпийских игр-2024 Дарья Варфоломеев, обладательница "золота" ЧМ-2022 итальянка София Раффаэли и 19-летняя болгарка Стилиана Николова.

Согласно статистическим подсчетам ClematisRG, первая тройка по сумме многоборья выглядит следующим образом:

1. Дарья Варфоломеева (Германия) – 122,05

2. Таисия Онофрийчук (Украина) – 120,15

3. София Раффаэли (Италия) – 118,25

Однако самую высокую теоретическую оценку D имеет именно украинка Таисия Онофрийчук, которая дебютирует на взрослых мундиалях.

В групповых упражнениях в составе сборной Украины примут участие Елизавета Азза, Диана Баева, Надежда Юрина, Валерия Перемета, Кира Ширикина и Александра Ющак. По сравнению с чемпионатом Европы-2025 была сделана одна замена: Юрина заменила Анастасию Икан.

По словам Ирины Дерюгиной, у гимнасток, особенно в групповых упражнениях, могут возникнуть серозные проблемы из-за очень влажного бразильского климата.

"В групповых упражнениях работаем, потому что очень тяжелая лента. На чемпионате мира в Бразилии будет высокая влажность, а лента при такой влажности становится тяжелой и не работает. Поэтому упражнение с лентой – это лотерея, результат непрогнозируемый", – отметила Дерюгина.

К мировому первенству украинские гимнастки готовились сначала во Дворце спорта, а после двух Кубков мира отправились в Ужгород: "В Киеве нам негде тренироваться. У нас есть возможность реконструкции и есть проект, все принято, но с начала войны заморожено".

Главный тренер сборной Украины Ирина Дерюгина во время подготовки к мировому форуму отмечала, что они отказались от длительной акклиматизации в Рио из-за бешеных цен местных отелей. Обычно они имеют более скромный прайс, однако решили заработать на участниках чемпионата и всех, кто приехал в город, чтобы его посетить.

"Времени на акклиматизацию у нас не будет. Мы едем и сразу соревнуемся, потому что очень дорого, просто бешеные цены. В Бразилии в связи с соревнованиями стоимость на отели подняли в четыре раза. Видимо, решили за один чемпионат мира немного улучшить финансовое положение и решить свои вопросы. Нам даются цены просто космос", – рассказала Дерюгина.

Вариант с жильем за пределами Рио нашей федерацией не рассматривался, ведь тогда бы добавлялись сложности с транспортом. И, чего скрывать, безопасностью, ведь Бразилия известна высоким уровнем преступности.

В итоге Украина установила антирекорд по времени в пути на чемпионат мира. Из-за боевых действий на собственной территории наша команда добиралась до Рио аж 60 часов!

Сборная РФ, несмотря на потенциальный допуск "нейтральных" спортсменок, в Бразилию не приедет. Международная федерация гимнастики (FIG) предоставила нейтральный статус главному тренеру россиянок Татьяне Сергеевой, которая в феврале 2025-го сменила на этом посту любительницу Путина Ирину Винер, возглавлявшую национальную команду с 2001 года. Однако FIG не допустила к соревнованиям лидеров сборной во главе с Лалой Крамаренко.

Правда, не имея собственных представителей, РФ запустила свои кровавые щупальца в другие команды. Так, в индивидуальных соревнованиях Германию представят аж две бывшие россиянки – олимпийская чемпионка Дарья Варфоломеева и Анастасия Симакова.

Симакова получила немецкое гражданство только в 2022 году, убегая из страны-агрессора из-за международных санкций. А Варфоломеев в 2021 году представляла Германию на турнире во временно оккупированном Крыму, чем хвасталась в социальных сетях. И только после огласки позорной истории она удалила фото с захваченного украинского полуострова из своего Инстаграма.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что Дерюгина призналась, почему плакала на Олимпиаде и поставила на 16-летнюю гимнастку, а не призера чемпионата мира.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!