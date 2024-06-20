Успешно выступая в чемпионатах бывшего СССР, завоевывая медали и кубки, некоторые из футболистов, завершив карьеру в "Динамо" (Киев), успешно продолжили ее в зарубежных клубах. Выступая в них, они подтвердили своё высокое мастерство. Всех и не назову, но попробую…

Видео дня

Александр Заваров, "Ювентус" (Италия)

Кубок Италии-90, Кубок УЕФА-90

Алексей Михайличенко, "Сампдория" (Италия), "Глазго Рейнджерс" (Шотландия)

Чемпион Италии-91, чемпион Шотландии-92, обладатель Кубка Шотландии-92

Олег Кузнецов, "Глазго Рейнджерс" (Шотландия)

Чемпион Шотландии-92, обладатель Кубка Шотландии-92

Виктор Чанов, "Маккаби" (Хайфа, Израиль)

Чемпион Израиля-91, обладатель Кубка Израиля-91

Геннадий Литовченко, "Олимпиакос" (Греция)

Бронзовый призёр чемпионата Греции-92, обладатель Кубка Греции-92

Олег Протасов, "Олимпиакос" (Греция)

Серебряный призёр чемпионата Греции-91, бронзовый призер чемпионата Греции-92, обладатель Кубка Греции-92

Андрей Канчельскис, "Манчестер Юнайтед" (Англия)

Суперкубок УЕФА-91, серебряный призер чемпионата Англии-92, обладатель Кубка Лиги-92

Андрей Баль, "Бней-Иегуда" (Израиль)

Серебряный призер чемпионата Израиля-92

Василий Евсеев, "Маккаби" (Хайфа, Израиль)

Бронзовый призер чемпионата Израиля-92

Сергей Юран, "Бенфика" (Португалия)

Серебряный призер чемпионата Португалии-92

Анатолий Демьяненко, "Видзев" (Польша)

Бронзовый призер чемпионата Польши-92

Вадим Евтушенко, АИК (Швеция)

Чемпион Швеции-92, обладатель Кубка Швеции-91

Олег Лужный, "Арсенал" (Англия)

Чемпион Англии-2002, обладатель Кубка Англии-2002, 2003

Василий Рац, "Ференцварош" (Венгрия)

Чемпион Венгрии-92

Андрей Шевченко, "Милан" (Италия), "Челси" (Англия)

Победитель Лиги Чемпионов-2003, обладатель Суперкубка УЕФА-2003, чемпион Италии-2004, обладатель Кубка Италии-2003, обладатель Суперкубка Италии-2004, обладатель Кубка Англии-2007, обладатель Кубка английской лиги-2007

Я назвал 15 динамовцев, которые продолжили свою карьеру в ведущих зарубежных клубах. Это далеко не всё. О других в следующий раз.