Блог | После развала СССР. 15 футболистов "Динамо" в европейских клубах: достижения и трофеи
Успешно выступая в чемпионатах бывшего СССР, завоевывая медали и кубки, некоторые из футболистов, завершив карьеру в "Динамо" (Киев), успешно продолжили ее в зарубежных клубах. Выступая в них, они подтвердили своё высокое мастерство. Всех и не назову, но попробую…
Александр Заваров, "Ювентус" (Италия)
Кубок Италии-90, Кубок УЕФА-90
Алексей Михайличенко, "Сампдория" (Италия), "Глазго Рейнджерс" (Шотландия)
Чемпион Италии-91, чемпион Шотландии-92, обладатель Кубка Шотландии-92
Олег Кузнецов, "Глазго Рейнджерс" (Шотландия)
Чемпион Шотландии-92, обладатель Кубка Шотландии-92
Виктор Чанов, "Маккаби" (Хайфа, Израиль)
Чемпион Израиля-91, обладатель Кубка Израиля-91
Геннадий Литовченко, "Олимпиакос" (Греция)
Бронзовый призёр чемпионата Греции-92, обладатель Кубка Греции-92
Олег Протасов, "Олимпиакос" (Греция)
Серебряный призёр чемпионата Греции-91, бронзовый призер чемпионата Греции-92, обладатель Кубка Греции-92
Андрей Канчельскис, "Манчестер Юнайтед" (Англия)
Суперкубок УЕФА-91, серебряный призер чемпионата Англии-92, обладатель Кубка Лиги-92
Андрей Баль, "Бней-Иегуда" (Израиль)
Серебряный призер чемпионата Израиля-92
Василий Евсеев, "Маккаби" (Хайфа, Израиль)
Бронзовый призер чемпионата Израиля-92
Сергей Юран, "Бенфика" (Португалия)
Серебряный призер чемпионата Португалии-92
Анатолий Демьяненко, "Видзев" (Польша)
Бронзовый призер чемпионата Польши-92
Вадим Евтушенко, АИК (Швеция)
Чемпион Швеции-92, обладатель Кубка Швеции-91
Олег Лужный, "Арсенал" (Англия)
Чемпион Англии-2002, обладатель Кубка Англии-2002, 2003
Василий Рац, "Ференцварош" (Венгрия)
Чемпион Венгрии-92
Андрей Шевченко, "Милан" (Италия), "Челси" (Англия)
Победитель Лиги Чемпионов-2003, обладатель Суперкубка УЕФА-2003, чемпион Италии-2004, обладатель Кубка Италии-2003, обладатель Суперкубка Италии-2004, обладатель Кубка Англии-2007, обладатель Кубка английской лиги-2007
Я назвал 15 динамовцев, которые продолжили свою карьеру в ведущих зарубежных клубах. Это далеко не всё. О других в следующий раз.