Интересная история футбольной Украины. В каком из ее регионов были сделаны первые удары по футбольному мячу, созданы первые команды, появились первые футбольные поля, сыграны первые матчи? Перевернем первые страницы футбольной летописи украинского футбола.

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На стеле, которая находится в популярном во Львове Стрыйском парке, довелось мне прочитать: "На цьому місці 14 липня 1894 року львівський "Сокіл", перемігши футбольну команду Кракова, започаткував літопис українського футболу". Это был первый в Украине задокументированный матч. Во Львовском гимнастическом обществе начали культивировать футбол. Тогда эту игру львовяне называли "копаний м`яч". Преподаватель одной из гимназий Эдмунд Ценар привез во Львов из Англии первые футбольные мячи, вскоре были опубликованы правила этой игры, которую миру подарили англичане.

Первый матч 14 июля 1894 года проходил на поле, которое появилось в Стрыйском парке, в присутствии трех тысяч зрителей. Продолжался он всего шесть минут, до забитого мяча – такой была договоренность. Автором первого гола стал 16-летний второкурсник семинарии Холицкий. Игроки сборной Кракова требовали продолжения матча, но на поле уже выбежали гимнасты и начали демонстрировать групповые упражнения. Через два дня в одной из львовских газет вышел небольшой отчет об этой игре.

Львовской молодежи игра понравилась. В начале XX столетия в городе появились первые команд: "Слава", "Свитязь", "Гранит". А в 1907 году состоялось дебютное первенство Львова, победителем которого стала команда "Слава". И пошло-поехало. Львов стал футбольным городом. Многие годы его визитной карточкой был клуб "Карпаты".

3 июня 1999 года Исполком Федерации футбола Украины принял решение считать днем рождения украинского футбола 14 июля 1894 года, когда состоялся матч между "Соколом" и сборной Кракова. На право называться колыбелью отечественного футбола претендовали Одесса, Харьков, Николаев, но сроки проведения премьерных матчей в этих городах не были подтверждены документально. А свидетельство о львовском матче 14 июля 1894 года, пусть и короткое, но есть. Львовский спортивный исследователь Богдан Люпа отыскал в архивах фамилии всех 11 коренных львовян и их тренера – участников того исторического матча, который был сыгран 130 лет назад и завершился 1:0 в польщу украинцев.

ШГС (Одесса) – "Фенербахче" (Стамбул) – 2:1

В Одессе всегда любили и будут любить футбол. Одесситы никак не могут согласиться, что городом рождения футбола в Украине считают Львов, а датой рождения – 14 июля 1894 года.

Они утверждают, что в футбол в Жемчужине у моря начали играть в 1878 году, когда в местном Британском атлетическом клубе была создана секция футбола, и считают, что это был дебют кожаного мяча не только на территории Украины, но и во всей Российской империи.

Члены этой секции построили в районе нынешнего Французского бульвара первое в городе поле для своих игр. Часто спарринг-партнерами одесситов были моряки британских торговых суден.

В 1910 году была создана городская футбольная лига, через год состоялся ее первый чемпионат. 20 октября 1913 года сборная Одессы на своем поле в присутствии четырех тысяч зрителей обыграла со счетом 4:2 соперников из Санкт-Петербурга, отобрав у гостей звание чемпионов России. А первый международный матч в Одессе был сыгран в 1914 году. Команда Шереметьевского кружка спорта победила турецкий "Фенербахче" - 2:1.

Полюбили футбол, но чуть позже

И в Харькове, и в Николаеве в футбол начали играть в начале 1890-х. В 1908 году появились первые харьковские футбольные команды "Горец", "Маяк", "Виктория", "Диана", "Спартанец", "Банзай". Они выступали в чемпионате Харькова, в котором с каждым годом футбол становился все популярнее.

Летом 1907 года на площадке в центре Адмиралтейской площади Николаева состоялся первый футбольный матч. Команда "Зебра", в состав которой входили служащие хлебных контор города, сразилась с моряками английского торгового судна. В сентябре 1912 года в Николаеве была создана Лига футбола. Состоялся первый чемпионат города с участием девяти команд. Первым чемпионом стала команда "Диагор". Футбол в Николаеве прижился, его полюбили – и продолжают любить.

Вот такие они – первые странички истории украинского футбола, игры самой популярной, самой массовой, самой любимой в нашей стране.