Зеленский заявил, что в декабре локдаун не нужен, а в январе он может быть 'не страшным'

Президент Украины Владимир Зеленский исключил локдаун из-за эпидемии коронавируса в Украине в декабре 2020 года.

При этом глава государства не исключил более жесткого карантина в январе 2021 года, однако он "будет не таким страшным, как его кое-кто рисует", заявил он в своем обращении, опубликованном в Telegram-канале Офиса президента 4 декабря.

"Я верю и надеюсь, что сейчас он (локдаун в декабре) нам не нужен. Мы взвешивали все "за" и "против", советовались с представителями местных властей, получили данные Минздрава о контролируемости ситуации в больницах. Я рекомендовал премьер-министру не объявлять локдаун в декабре", – сказал Зеленский.

Также президент отметил, что карантин выходного дня дал результат, несмотря на разное отношение к нему.

"Ежедневное количество заболевших перестало расти стремительно, нам удалось сбить динамику. Поэтому медицинская система не пропустила "нокаутирующих" ударов и справляется, она выдержит", – пояснил глава государства.

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