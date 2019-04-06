Много хлама, грязная вода: гидролог рассказал о состоянии рек в Украине

В Украине загрязнены все маленькие реки и особенно те, которые протекают в городах. Если брать во внимание Киев, то там практически все водоемы загрязнены, а больше всего - река Лыбидь.

Об этом в эфире ObozTV рассказал гидролог Виктор Вишневский. Он уточнил, что в Лыбидь жители столицы сбрасывают много мусора, поэтому там всегда загрязнены берега.

"Маленькие водоемы и особенно те, которые текут в городах и вообще в промышленно развитых районах, очень загрязнены. В Киеве практически все реки непригодны для человеческих потребностей, а "самая известная" из них – это река Лыбидь. Туда сбрасывают много хлама, берега засоряют," – пояснил он.

Однако, несмотря на это, в Украине сохранились немало крупных рек с пригодной для человеческих потребностей водой, убежден гидролог. Он добавил, что также в стране нет угрозы исчезновения водоемов из-за состояния климата.

Скриншот youtube.com/Yuriy Kosenko Река Лыбидь

"Вода в Днепре и Днестре пригодна для нужд населения. Также не стоит волноваться по поводу того, что из-за изменения климата высохнут водоемы, – этого не будет. Дело в том, что реки хотя и отражают в значительной мере температуру воздуха, выпадение осадков, рельеф, но в связи с тем, что эти параметры меняются очень медленно и даже если вспомнить глобальное потепление в мире, то украинские реки отреагировали на это слабо", – сказал Вишневский.

Как сообщал OBOZREVATEL, чистейшими реками Украины считаются те, которые текут в Карпатах. Они характеризуются благоприятными показателями качественного состояния вследствие особенностей формирования их гидравлического режима.

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