Самые чистые реки Украины: где они находятся

Чистейшими реками Украины считаются те, которые текут в Карпатах. Они характеризуются благоприятными показателями качественного состояния вследствие особенностей формирования их гидравлического режима.

Об этом сообщили в Государственном агентстве водных ресурсов Украины, пишет УНН.

"Наиболее чистыми реками Украины можно считать карпатские реки Ивано-Франковской, Черновицкой и Закарпатской областей", — говорится в сообщении.

Наиболее загрязненными являются водоемы в Киевской, Львовской и Хмельницкой областях из-за сброса сточных вод коммунальными предприятиями.

Как ранее писал OBOZREVATEL, в Запорожье на территории Национального историко-культурного заповедника Хортица заметили барсуков. Эти животные не появлялись на острове более 40 лет.

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