''Я не здамся без бою!'' Оккупированный Донецк запел на украинском языке. Трогательное видео

В субботу, 20 октября, в оккупированном Донецке прошла кавер-вечеринка "Океана Эльзы", которая собрала более ста поклонников украиноязычной музыки.

Как передает "Радио Свобода", на мероприятие, во время которого исполнители перепели хиты популярного украинского ансамбля, собрался аншлаг.

"Концерт, на котором местные исполнители перепевали хиты, состоялся в одном из донецких баров. В зале, рассчитанном на полсотни человек, набрались более ста слушателей, из которых большинство - молодежь", - сказано в сообщении.

Отмечается, что кавер-концерт длился два часа, а несколько песен группа исполнила на бис.

Как писал OBOZREVATEL, ранее блогер показал, что оккупанты сотворили с Донецком. Он предоставил показательные снимки, назвав город "загримированным трупом".