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''Я не здамся без бою!'' Оккупированный Донецк запел на украинском языке. Трогательное видео

41.4тЧитать материал на украинском

В субботу, 20 октября, в оккупированном Донецке прошла кавер-вечеринка "Океана Эльзы", которая собрала более ста поклонников украиноязычной музыки.

Как передает "Радио Свобода", на мероприятие, во время которого исполнители перепели хиты популярного украинского ансамбля, собрался аншлаг.

"Концерт, на котором местные исполнители перепевали хиты, состоялся в одном из донецких баров. В зале, рассчитанном на полсотни человек, набрались более ста слушателей, из которых большинство - молодежь", - сказано в сообщении.

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Отмечается, что кавер-концерт длился два часа, а несколько песен группа исполнила на бис.

Как писал OBOZREVATEL, ранее блогер показал, что оккупанты сотворили с Донецком. Он предоставил показательные снимки, назвав город "загримированным трупом".

Читайте все новости по теме "Новости Донецка и Донецкой области" на OBOZREVATEL.

Темы
Новости Донецка и Донецкой областиВойна на ДонбассеРоссийско-украинский конфликт
Место
УкраинаДонецк
Объекты
Океан Ельзиукраинский язык
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Ивлев Павел
Ивлев Павел
скоро рагулям за одно только слово "украина" будут зубы до желудка вбивать)
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2 из 3 ответов | показать все
Ohremenko Andrey
Ohremenko Andrey
Ивлев Павел, скоро кацапня будет от одного слова УКРАИНА обсцыкаться со страху...сукабеева может падтвердить)))
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Здор Вера
Здор Вера
Ивлев Павел, ты что ли будешь вбивать, урод?
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Гулак Юрий
Гулак Юрий
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andreyev andrei
andreyev andrei
Писсец!!! Более 100 певунов на весь Донецк??? Мощно! Респект!:-)
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Здор Вера
Здор Вера
andreyev andrei, и один в поле воин
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Бандерлогов Сократ
Бандерлогов Сократ
andreyev andrei, в оккупированном Донецке кацапью открытый плевок в рыло.
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