Я завжди стверджував – у прикольних порад нашого головлікаря, пані Уляни, що вона час від часу розміщує у соцмережах, є своя віддана аудиторія.

Аудиторія, яка не тільки ставить лайки та робить репости корисних порад від в.о. міністра охорони здоров’я, а й намагається реалізувати їх, оті поради, на практиці. Як тільки з’являється новеньке керівництво до дії, вони одразу тут як тут. Готові, на будь що.

Наприклад, відносно нещодавно пані Уляна порадила своїм прихильникам замінити в раціоні чорну ікру на червону. Мовляв, спробуйте, не пожалкуєте. Мовляв, у червоній на відміну від чорної, набагато більше кальцію та магнію. Мовляв, вона, ота червона – набагато корисніше. Особливо, якщо її вживати разом з друзями.

І ось він – результат. З Чернівців повідомили: тамтешні правоохоронці затримали місцевого мешканця, який щоденно ходив до крамниці, аби вкрасти кілька банок червоної ікри – майже як на роботу. Ну головлікар же сказала – корисно для здоров'я.

В цілому, зловмиснику вдалося винести понад 40 банок тієї самої ікри. Не за одну ходку – ходив до крамниці, як на роботу, але скуштувати не встиг. Все вкрадене правоохоронці знайшли у нього вдома. І повернули до магазину. На полиці.

До чого тут поради головлікаря? А от просто на хвилиночку уявіть собі адвоката-приколіста, який візьме за основу таку лінію захисту крадія у суді. Ну, мовляв, начиталася людина інтернету, ну вирішила перевірити твердження поважної персони про різницю у користі між червоною та чорною ікрою.

Міністерка ж свої дописи у соцмережах робить не заради лайків та репостів. І зовсім не заради отримання грантових грошей, а щоб звичайним людям було легше жити. Ось він, резюмує адвокат – той самий звичайний громадянин, заради якого уся ця медреформа і проводиться.

Жарти жартами, а от представив наочно, як на судовий процес з Києва до Чернівців летить, вирячивши очі, депутатський десант – аби отримати черговий доказ злочинної діяльності пані Супрун для подачі чергової заяви про її звільнення до окружного палацу правосуддя.

Аж мурашки спиною пробігли. Бо від них же що завгодно можна очікувати. Тому, як то кажуть, чур на вас, чур. Будемо вважати, що я нічого такого не казав і жодних планів не малював. Бо вони ще й правда візьмуть цю ідею на озброєння.

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Тому просто їдемо далі. Як то кажуть – ніколи такого не було, і от тобі знову. В Херсоні на сесії міськради побилися активісти, поліція і депутати. Підстава – рішення місцевої влади про перейменування однієї з вулиць Херсона на ім’я загиблої активістки Катерини Гандзюк.

Я казав, що палке бажання мерії сподобатися всім і одним махом закрити тему корупції в Херсоні рішенням про вшанування пам’яті загиблої до добра не доведете. І ось воно – наочне підтвердження.

Судячи за все, це далеко не фінал історії. Щось там у Херсоні піднакопичилося, і це щось може вибухнути у будь-який час. Недарма ж голова тимчасової слідчої комісії Верховної Ради по справі Гандзюк нардеп Борислав Береза так нервував, намагаючись змусити колег почути його доповідь у парламенті стосовно напрацьованих комісією результатів.

На всяк випадок, нагадаю – історія із затриманням головного фігуранта цієї гучної справи, за версією ГПУ, якось стрімко почала заходити у глухий кут.

Обізнані люди вже майже відкрито натякають – як тільки фігурант нарешті зрозуміє, що його намагаються зробити крайнім, він обов’язково почне говорити. І це стане справжньою інформаційною бомбою. А Херсон до її появи вже готовий.

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