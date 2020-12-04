Вакцина Moderna может обеспечить иммунитет к COVID-19 на три месяца – исследование
Вакцина от коронавируса компании Moderna может обеспечить иммунитет минимум на три месяца.
Об этом стало известно в ходе исследования, где ученые из Национального института аллергии и инфекционных заболеваний (NIAID) изучили иммунный ответ 34 человек разного возраста. Исследование опубликовали и в журнале New England Journal of Medicine.
Наблюдения показали, что количество произведенных после применения вакцины антител со временем, как и ожидалось, немного сокращается. При этом их количество остается высоким у всех участников испытаний в течение трех месяцев после ревакцинации.
Отметим, что вакцина компании Moderna mRNA-1273 состоит из двух доз. Вторая вводится спустя 28 дней.
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