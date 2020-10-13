В Украину массово завозят российскую вакцину от COVID-19, – Тодуров

Все вакцины от гриппа в Украину доставляют из-за рубежа, вакцину от COVID-19 – массово завозят из России.

Об этом в эфире телеканала "Украина 24" сказал доктор медицинских наук, профессор, кардиохирург Борис Тодуров.

Так известный врач прокомментировал ситуацию, о которой рассказала ведущая телеканала. Она сообщила, что члены комитета Верховной Рады по здравоохранению, по данным его главы Михаила Радуцкого, привились от гриппа, и спросила у Тодурова, где они взяли вакцину.

Он ответил: "Думаю, все вакцины сегодня привозят из-за рубежа. Украинских вакцин нет. Каким образом и насколько они сертифицированы и легальны – я не знаю".

По его словам, в Украину также "вакцины сегодня массово завозят из России – и целые семьи сегодня вакцинируются российскими вакцинами".

Он уточнил, что речь идет о вакцине от коронавируса.

Доказательств эффективности и безопасности российской вакцины нет. Западные страны мира не спешат соглашаться на ее применение, а президент Владимир Зеленский настаивал, что Украина получит безопасную вакцину от ЕС.

Ранее OBOZREVATEL сообщил о том, что в Офисе президента назвали три варианта получения вакцины от COVID-19 для Украины.