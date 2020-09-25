В "Свободе слова Савика Шустера" попытаются выяснить, "почем COVID для народа"

В пятницу, 25 сентября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии попробуют выяснить, сколько стоит простым украинцам заболеть COVID-19 и кто на этом зарабатывает, как пандемия повлияет на будущие местные выборы в Украине, а также обсудят "инаугурацию президента" в соседней Беларуси.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

Кто зарабатывает на тестах на коронавирус? Почему мы платим за них более 1000 гривен?

Почему выборы, которые состоятся в октябре, могут стать судьбоносными для страны?

"Инаугурация" Лукашенко, как должна реагировать Украина?

Гости студии:

Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", (впервые после выздоровления от COVID-19);

Александр Корниенко , председатель партии "Слуга народа";

Юрий Бойко , сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

Артур Герасимов , сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";

Кира Рудык, председатель партии "ГОЛОС";

Михаил Радуцкий , народный депутат, "Слуга народа", Председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;

Дмитрий Кулеба , министр иностранных дел Украины;

Виталий Кличко , мэр Киева

Борис Филатов, мэр Днепра;

Андрей Садовый , мэр Львова;

Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);

Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009 – 2012), член президиума Координационного совета Беларуси;

Татьяна Котюжинская , Президент Ассоциации медиа-юристов Украины;

Татьяна Фома, сестра Марии Колесниковой;

Александр Коляда, биолог-генетик.

Как сообщал OBOZREVATEL: