В "Свободе слова Савика Шустера" попытаются выяснить, "почем COVID для народа"

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Общество
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В 'Свободе слова Савика Шустера' выяснят, кто зарабатывает на COVID-19 в Украине

В пятницу, 25 сентября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии попробуют выяснить, сколько стоит простым украинцам заболеть COVID-19 и кто на этом зарабатывает, как пандемия повлияет на будущие местные выборы в Украине, а также обсудят "инаугурацию президента" в соседней Беларуси.

Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.

В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:

  • Кто зарабатывает на тестах на коронавирус? Почему мы платим за них более 1000 гривен?

  • Почему выборы, которые состоятся в октябре, могут стать судьбоносными для страны?

  • "Инаугурация" Лукашенко, как должна реагировать Украина?

Гости студии:

  • Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", (впервые после выздоровления от COVID-19);

  • Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";

  • Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";

  • Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";

  • Кира Рудык, председатель партии "ГОЛОС";

  • Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", Председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;

  • Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;

  • Виталий Кличко, мэр Киева

  • Борис Филатов, мэр Днепра;

  • Андрей Садовый, мэр Львова;

  • Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);

  • Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009 – 2012), член президиума Координационного совета Беларуси;

  • Татьяна Котюжинская, Президент Ассоциации медиа-юристов Украины;

  • Татьяна Фома, сестра Марии Колесниковой;

  • Александр Коляда, биолог-генетик.

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Свобода слова Савика ШустераСавик Шустер