В "Свободе слова Савика Шустера" попытаются выяснить, "почем COVID для народа"
В пятницу, 25 сентября, в 21:00 в прямом эфире ток-шоу "Свобода слова Савика Шустера" гости студии попробуют выяснить, сколько стоит простым украинцам заболеть COVID-19 и кто на этом зарабатывает, как пандемия повлияет на будущие местные выборы в Украине, а также обсудят "инаугурацию президента" в соседней Беларуси.
Трансляцию можно будет посмотреть на странице шоу в Facebook или в интернете @shusteronline.
В студии традиционно развернется острая дискуссия в поисках ответов на актуальные вопросы:
Кто зарабатывает на тестах на коронавирус? Почему мы платим за них более 1000 гривен?
Почему выборы, которые состоятся в октябре, могут стать судьбоносными для страны?
"Инаугурация" Лукашенко, как должна реагировать Украина?
Гости студии:
Юлия Тимошенко, лидер партии "Батькивщина", (впервые после выздоровления от COVID-19);
Александр Корниенко, председатель партии "Слуга народа";
Юрий Бойко, сопредседатель фракции партии "Оппозиционная платформа – За жизнь";
Артур Герасимов, сопредседатель фракции партии "Европейская Солидарность";
Кира Рудык, председатель партии "ГОЛОС";
Михаил Радуцкий, народный депутат, "Слуга народа", Председатель комитета ВРУ по вопросам здоровья нации;
Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины;
Виталий Кличко, мэр Киева
Борис Филатов, мэр Днепра;
Андрей Садовый, мэр Львова;
Станислав Шушкевич, председатель Верховного Совета Республики Беларусь (1991-1994);
Павел Латушко, министр культуры Беларуси (2009 – 2012), член президиума Координационного совета Беларуси;
Татьяна Котюжинская, Президент Ассоциации медиа-юристов Украины;
Татьяна Фома, сестра Марии Колесниковой;
Александр Коляда, биолог-генетик.
Как сообщал OBOZREVATEL:
"Инаугурация" Лукашенко 23 сентября прошла без объявления и телетрансляции. Дата церемонии до последнего держалась в тайне, о ней не знали даже члены белорусского правительства.
В Минске перекрыли центральные улицы, сковав столицу Беларуси пробками.
Белорусские оппозиционеры осудили тайную "инаугурацию" Лукашенко и вышли на массовые протесты по всей стране.
Не обошлось без силовых методов разгона, водометов и раненых среди активистов. Сотни человек были задержаны.
США, Канада, Украина и ряд стран ЕС заявили, что тайная "инаугурация" Лукашенко является нелегитимной, поскольку результаты выборов были сфальсифицированы.
Кроме того, в ЕС заявили, что вынуждены пересмотреть отношения с официальным Минском, поскольку действия Лукашенко не направлены на разрешение кризиса в Беларуси.