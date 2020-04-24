В Кременчуге из-за халатности коронавирус могли подхватить более 400 человек: врачи пропустили нулевого пациента

В Кременчуге эпидемиологам предстоит проверить маршруты и контакты 422 человек, которые имели отношение к вспышке коронавируса в Центральной районной больнице.

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А все из-за того, что ранее врачи упустили нулевого пациента с COVID-19. Об этом сообщил руководитель Кременчугского Центра лабораторных исследований Андрей Поляков, передает "Тереграфъ".

По его совам, в список на проверку входят как заболевшие, так и нет. 320 из них – сотрудники ЦРБ, 102 – контактные лица. Большинство этих людей живет в Кременчуге или работает здесь, другие приезжали в город.

При этом отмечается, что эпидемиологов в кременчугском Центре только пять. Как подчеркнул мэр города Виталий Малецкий, даже если они будут работать круглосуточно, то выполнят такую работу не раньше, чем через полгода.

Поэтому чиновник поручил горздраву подключить к этой работе семейных врачей. Руководитель учреждения доложил, что они уже работают – устанавливают контакты с пациентами из списка 442 фигурантов.

Как сообщал OBOZREVATEL, медики Кременчугской районной больницы упустили среди пациентов инфицированного коронавирусом. Из-за этой ошибки в медучреждении COVID-19 подхватили несколько десятков работников – от санитарок до заведующего отделением. А "подозреваемым" пациентом оказался обычный тракторист.

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