В Харькове от коронавируса умерла жена экс-комбата "Слобожанщины"

В ночь на 13 октября в Харькове из-за осложнений, вызванных коронавирусом, умерла Инна Янголенко – ветеран АТО и жена экс-комбата добровольческого батальона милиции особого назначения "Слобожанщина".

О трагедии рассказала на личной странице в Facebook волонтер Елена Ловчиновская. По ее словам,в 2014 году Янголенко, будучи гражданским человеком, пошла защищать Украину и всегда была рядом с мужем.

"Не побоялась и отправилась с батальоном в АТО. В 2015 машину, в которой находились Андрей и Инна Янголенки, взорвали. Тогда, получив множественные ранения, Инна буквально вернулась с того света. У них двое прекрасных сыновей, любящих Украину. Легкие Инны сильно пострадали при взрыве и не выдержали эту новую инфекцию COVID-19", – рассказала волонтер.

У покойной остался муж, двое сыновей и мать, впрочем Ловчиновская добавила, что смерть женщины стала большой потерей для всей Украины. Поэтому она предложила, чтобы Янголенко как патриотку и защитницу страны похоронили на Аллее Славы.

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