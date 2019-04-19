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Украину зальют дожди: синоптик уточнила прогноз погоды на выборы

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В Украине в субботу, 20 апреля, будет сухая погода, однако в воскресенье на западе и севере пройдут дожди.

Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, уточнив, что температура воздуха днем в течение выходных будет держаться в диапазоне от +10 до +15 градусов.

"В Киеве в субботу – без осадков, в воскресенье вероятность дождя. Возьмите с собой на участки зонтики. Если дождя не будет, будет чем от надоедливых электоральных визави отбиваться", – написала Диденко.

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Украину зальют дожди: синоптик уточнила прогноз погоды на выборы

В столице 20 и 21 апреля, согласно ее данным, прогнозируется от +12 до +14 градусов днем.

Иллюстрация

Иллюстрация

Как сообщал OBOZREVATEL, по информации синоптиков, температура воздуха будет постепенно повышаться, и с 22 апреля в Украине потеплеет до +22 градусов.

Прогнозируется, что в апреле погода будет теплой, но дождливой, при этом весна не будет холоднее нормы.

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Темы
Прогноз погодыПогода в Киеве
Персона
Наталья Диденко
Место
Украина
Тег
погода
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