Украину зальют дожди: синоптик уточнила прогноз погоды на выборы

В Украине в субботу, 20 апреля, будет сухая погода, однако в воскресенье на западе и севере пройдут дожди.
Об этом рассказала синоптик Наталья Диденко на своей странице в Facebook, уточнив, что температура воздуха днем в течение выходных будет держаться в диапазоне от +10 до +15 градусов.
"В Киеве в субботу – без осадков, в воскресенье вероятность дождя. Возьмите с собой на участки зонтики. Если дождя не будет, будет чем от надоедливых электоральных визави отбиваться", – написала Диденко.
В столице 20 и 21 апреля, согласно ее данным, прогнозируется от +12 до +14 градусов днем.
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Как сообщал OBOZREVATEL, по информации синоптиков, температура воздуха будет постепенно повышаться, и с 22 апреля в Украине потеплеет до +22 градусов.
Прогнозируется, что в апреле погода будет теплой, но дождливой, при этом весна не будет холоднее нормы.
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