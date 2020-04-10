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10 апреля • обновлено в 09:31
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Украина получит 10 тонн помощи от ОАЭ: Кулеба рассказал детали

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В Украину должен прибыть самолет из Объединенных Арабских Эмиратов с гуманитарной помощью для борьбы с пандемией коронавируса.

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Об этом на брифинге сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца). По его словам, на борту будуь лететь 10 тонн индивидуальных средств защиты.

"Помощь включает в себя комбинезоны, которые необходимы нашим врачам, поскольку количество врачей, больных СOVID-19 растет. Кроме того, это будут комбинезоны, медицинские халаты, перчатки, маски, бахилы и санитейзеры", – рассказал глава МИД.

Украина получит 10 тонн помощи от ОАЭ: Кулеба рассказал детали

Скриншот

"Мы благодарны ОАЭ за эту поддержку Украине, многие в Киеве работали над тем, чтобы эта помощь состоялась прежде всего в Офисе президента и МИД", – отметил Кулеба.

Как сообщал OBOZREVATEL, Европейская комиссия предоставит Украине более 190 миллионов евро на борьбу с коронавирусом.

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Автор
Глеб Иванов
Тема
Коронавирус
Персона
Дмитрий Кулеба
Место
Украина
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